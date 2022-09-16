Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077

Дэвид Мартинес живёт в трущобах мегаполиса Найт-Сити, но учится в академии «Арасаки» — одной из самых влиятельных корпораций в мире будущего. Образование парень получает, только чтобы не расстроить маму — она сутками работает в скорой, лишь бы оплатить дорогую учёбу сына, и надеется, что это поможет ему выбраться из нищеты. Но мама погибает в уличной перестрелке, а Дэвиду остаются её прах и куртка, к которой изнутри прикреплён механический позвоночник. Выясняется, что это Сандевистан — имплант для военных, дающий носителю нечеловеческие рефлексы и скорость. Дэвид, немного подумав, решает не продавать его, а установить себе. Улучшив тело, герой знакомится с обаятельной хакершей Люси и присоединяется к ней и её товарищам, стремящимся выжать всё из Найт-Сити, своих имплантов и жизней, обычно недолгих.

Жанр: киберпанк Шоураннер: Рафал Яки В ролях: KENN, Аой Юки, Хироки Тоти, Томоё Куросава, Кадзухико Иноуэ и др. Дата выхода: 13 сентября 2022 года Продолжительность: 10 эпизодов примерно по 25 минут Похоже на: «Злые улицы», «Город грехов», «Акудама Драйв»

По сумме слагаемых Cyberpunk: Edgerunners обязан был стать прекрасным аниме-сериалом. Снимал его Хироюки Имаиси, работавший над «Гуррен-Лаганном» и Kill la Kill, — это один из тех немногих, кто сейчас делает анимационный экшен так, как надо. Музыку писал Акира Ямаока, композитор серии Silent Hill. Оформлением персонажей и мира занималась студия Trigger, основанная Имаиси и выпускающая яркие, шумные, лихие аниме.

И в плане оформления в Edgerunners проблем меньше всего: Найт-Сити, как и в Сyberpunk 2077, — город, который хочется рассматривать, причём на самом большом экране. Отчасти это заслуга разработчиков из CD Projekt RED, потому как дизайн улиц и зданий в аниме воссоздали на основе внутриигровых локаций. Но и сама Trigger продемонстрировала отменную работу: изображённые ей герои встают в Найт-Сити как влитые. И когда киберпсихи, орудуя клинками богомола и руками-ракетницами, разделываются с десятками полицейских, когда Дэвид устраивает бойню в «Мальстрём», трудно хотя бы на пару секунд не разинуть рот.

В сюжете здесь всё понятно, даже слишком. Герой стремится вырваться из низов в верхи, но не из личных амбиций, а в память о матери и ради любимой девушки. Для этого ему приходится идти на кражи, убийства и похищения, вступать в бои с бандами и заключать сделки с корпорациями, интересы которых, конечно, распространяются куда дальше, чем представляется на первый взгляд.

Загвоздка в том, что Сyberpunk: Edgerunners кажется чересчур коротким; у истории, рассказанной в нём, есть начало и конец, но по сути отсутствует середина. Как так можно — показывать жизнь будущей легенды киберпанков, но умолчать о том, как он сам стал возглавлять налёты, завоевал уважение на улицах, пересобрал своё тело?

Из-за этого Дэвид Мартинес остаётся немного пустым местом: он не плохой и не хороший, без недостатков, но и без видимых достоинств, если не считать физические возможности, приобретённые благодаря имплантам. И если в амплуа славного малого в начале сериала он смотрится ещё убедительно, то как гроза улиц в конце — едва ли.

Сценаристы всё время так торопятся куда-то, что за 10 серий по 20 минут не раскрывают и остальных персонажей. Громила Мейн опекает Дэвида, а потом раз — и резко теряет над собой контроль. Безбашенная металлическая девочка Ребекка постоянно кого-то расстреливает. Дорио (подруга Мейна, почти не уступающая ему в силе), четырёхглазый фиксер Фарадей и хакерша Киви не то что не прописаны, а брошены на втором абзаце. И что бы с ними ни произошло, особых эмоций это не вызывает.

Ситуацию частично спасает Люси, второй по значимости персонаж Cyberpunk: Edgerunners. Она, во-первых, обладает самой проработанной сюжетной линией и мотивацией, а во-вторых, воплощает в себе эротизм, доставшийся жанру киберпанка в наследство от нуара.

Разумеется, авторы Edgerunners часто передают приветы фанатам игры CDPR: звучит музыка из Сyberpunk 2077, на секунду появляется Бестия, несколько дольше показывают другого персонажа из игры — чтобы не спойлерить, не станем говорить, какого именно. И в целом всё, что должно быть во вселенной Cyberpunk, здесь есть: корпораты из «Арасаки» и «Милитеха», медики из «Травмы тим», спецназовцы из «Макс-така», брейндансы, риперы, нетраннеры. Но насколько интереснее мог быть этот сериал, если бы создатели залатали дыры на первом плане и вложили больше энергии и фантазии во второй!