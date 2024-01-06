Спецвыпуск № 17. Старая добрая кинофантастика (2024)

До конца крауд-кампании – 6 дней! Самое время поделиться планами на третий спецвыпуск этого года. Как и прошлый, он тоже будет нестандартным – все материалы для него создаёт наш постоянный автор Кирилл Размыслович.
В этом спецвыпуске:
- история съёмок культовых фантастических фильмов 1980-х: от задумки и первых сценариев до премьеры
- самые популярные жанры: боевики, хорроры, комедии
- лучшие фильмы, от которых сводит олдскулы: от «Побега из Нью-Йорка» и «Охотников за привидениями» до «Робокопа» и «Дня сурка»
***
План спецвыпуска пока предварительный — в процессе работы кое-что может поменяться. А если сборник придётся вам по душе, мы выпустим продолжение — про фильмы 1990-х!
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Подписка на 2024 год
Рекомендуем
-
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.