Спецвыпуск № 17. Старая добрая кинофантастика (2024)

До конца крауд-кампании – 6 дней! Самое время поделиться планами на третий спецвыпуск этого года. Как и прошлый, он тоже будет нестандартным – все материалы для него создаёт наш постоянный автор Кирилл Размыслович.

В этом спецвыпуске:

история съёмок культовых фантастических фильмов 1980-х : от задумки и первых сценариев до премьеры

: от задумки и первых сценариев до премьеры самые популярные жанры : боевики, хорроры, комедии

: боевики, хорроры, комедии лучшие фильмы, от которых сводит олдскулы: от «Побега из Нью-Йорка» и «Охотников за привидениями» до «Робокопа» и «Дня сурка»

***

План спецвыпуска пока предварительный — в процессе работы кое-что может поменяться. А если сборник придётся вам по душе, мы выпустим продолжение — про фильмы 1990-х!

Поддержать «Мир фантастики»