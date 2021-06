Короткометражка: история Уэббера из Don’t Starve Together

Разработчики Klei Entertainment, известные по играм Griftlands, Invisible, Inc., Mark of the Ninja, продолжают всячески поддерживать мультиплеерную версию рисованного готического «выживача» Don’t Starve. Недавно они выпустили очередную короткометражку — на этот раз посвящённую персонажу-пауку Вэбберу (Webber).

Ролик приурочен к выходу патча, который значительно обновил персонажа, а также добавил новые облики.

За всё время Klei отрисовала свыше двадцати короткометражек по Don’t Starve — могли бы уже и собственный мультсериал запустить, да ещё с таким готическим стилем.

А вот таким получился трейлер майского дополнения Eye of the Storm:

А вот таким — ролик о рыжей Валькирии Вигфрид (Wigfrid) из DLC:

Don’t Starve Together вышла в 2016-м, и с тех пор разработчики продолжают поддерживать игру патчами, хотфиксами, новыми персонажами и дополнениями.