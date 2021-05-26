Короткометражка: Dynamo Dream. Фантастический шедевр VFX-специалиста

VFX-специалист Ян Хьюберт наконец-то представил первый эпизод своего фантастического веб-сериала под названием Dynamo Dream.

Чтобы реализовать проект, он несколько лет выпускал ролики о работе с визуальными эффектами и собирал деньги на Patreon.

Еще в 2020 году Хьюберт рассказал, что у него есть несколько часов готового контента. Сколько всего будет серий и когда выйдет следующая, пока непонятно.

Стоит отметить, что все окружение создано с помощью компьютерной графики, зато актеры в ролике вполне настоящие.