Короткометражка: Dynamo Dream. Фантастический шедевр VFX-специалиста

VFX-специалист Ян Хьюберт наконец-то представил первый эпизод своего фантастического веб-сериала под названием Dynamo Dream.
Чтобы реализовать проект, он несколько лет выпускал ролики о работе с визуальными эффектами и собирал деньги на Patreon.
Еще в 2020 году Хьюберт рассказал, что у него есть несколько часов готового контента. Сколько всего будет серий и когда выйдет следующая, пока непонятно.
Стоит отметить, что все окружение создано с помощью компьютерной графики, зато актеры в ролике вполне настоящие.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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