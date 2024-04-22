В «Фуриосе» есть 15-минутная экшен-сцена, которую снимали 78 дней

Даг Митчелл, продюсер приквела «Безумного Макса» про молодую Фуриосу, рассказал, что в фильме будет масштабная экшен-сцена.

Ее хронометраж составит около 15 минут. На ее съемки потратили 78 дней, а участие в ней приняли 200 каскадеров.

Исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой отметила, что это важный отрезок фильма, потому что в ходе нее главная героиня приобретает новые навыки.

В этой сцене <Фуриоса> изобретательна и мужественна. Никто из нас никогда не снимал такие длинные сцены.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет 24 мая.