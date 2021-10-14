«А у тебя есть стрелы помощнее?» — вышел новый трейлер «Соколиного глаза»

Disney представила новый трейлер «Соколиного глаза», который заряжен рождественским настроением.
Также стало известно, что 24 ноября в Disney+ выйдут первые два эпизода.
В основу сериала легла известная серия комиксов Мэтта Фрэкшена. Его действие развернется после событий «Мстители: Финал». По сюжету Клинт Бартон берет себе ученицы Кейт Бишоп в исполнении Хейли Стайнфелд.
Режиссерами выступают Берт & Берти и Риз Томас. А сценарий написал Джонатан Игла.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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