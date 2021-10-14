«А у тебя есть стрелы помощнее?» — вышел новый трейлер «Соколиного глаза»

Disney представила новый трейлер «Соколиного глаза», который заряжен рождественским настроением.

Также стало известно, что 24 ноября в Disney+ выйдут первые два эпизода.

В основу сериала легла известная серия комиксов Мэтта Фрэкшена. Его действие развернется после событий «Мстители: Финал». По сюжету Клинт Бартон берет себе ученицы Кейт Бишоп в исполнении Хейли Стайнфелд.

Режиссерами выступают Берт & Берти и Риз Томас. А сценарий написал Джонатан Игла.