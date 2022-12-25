Allons-y! Первый трейлер «Доктора Кто» с вернувшимся Дэвидом Тэннантом

BBC выпустила первый трейлер продолжения «Доктора Кто», в котором к главной роли вернулся неподражаемый Дэвид Теннант. По-прежнему не очень понятно, как регенерация позволила ему приобрести один из прежних обликов. Зато понятно, что ТАРДИС снова оказалась в месте, которому грозит опасность.

В ролике также можно заметить Кэтрин Тейт (в роли вернувшейся Донны Ноубл), Нила Патрика Харриса, Шути Гатву (следующего Доктора Кто), Рут Мэдели и Ясмин Финни.

Продолжение выйдет в 2023-м. Сперва BBC покажет три спецвыпуска с Теннантом, а потом его сменит Шути Гатва.