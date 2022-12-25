Allons-y! Первый трейлер «Доктора Кто» с вернувшимся Дэвидом Тэннантом

BBC выпустила первый трейлер продолжения «Доктора Кто», в котором к главной роли вернулся неподражаемый Дэвид Теннант. По-прежнему не очень понятно, как регенерация позволила ему приобрести один из прежних обликов. Зато понятно, что ТАРДИС снова оказалась в месте, которому грозит опасность.
В ролике также можно заметить Кэтрин Тейт (в роли вернувшейся Донны Ноубл), Нила Патрика Харриса, Шути Гатву (следующего Доктора Кто), Рут Мэдели и Ясмин Финни.
Продолжение выйдет в 2023-м. Сперва BBC покажет три спецвыпуска с Теннантом, а потом его сменит Шути Гатва.
Читайте также
Знакомьтесь, это Руби Сандей — новая спутница Доктора Кто
Кот-император | 19.11.2022
18-летняя актриса составит компанию молодому Шути Гатве.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: X-Files: ЗаговорМалдер, всё, что ты знал, — ложь!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.