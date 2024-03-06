«Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix продлили на два сезона

Netflix дал «зеленый свет» продолжению лайв-экшен адаптации «Аватара: Легенда об Аанге» — ее продлили сразу на два сезона.
Третий сезон станет для сериала заключительным, как это было в случае с оригинальным мультсериалом.
Стриминговый сервис отметил, что с момента выхода «Аватар» стал лучшим английским шоу с 41,1 миллиона просмотров.
Когда выйдут второй и третий сезоны, не уточняется. Зато есть симпатичный постер по такому случаю.
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