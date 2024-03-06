«Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix продлили на два сезона

Netflix дал «зеленый свет» продолжению лайв-экшен адаптации «Аватара: Легенда об Аанге» — ее продлили сразу на два сезона.

Третий сезон станет для сериала заключительным, как это было в случае с оригинальным мультсериалом.

Стриминговый сервис отметил, что с момента выхода «Аватар» стал лучшим английским шоу с 41,1 миллиона просмотров.

Когда выйдут второй и третий сезоны, не уточняется. Зато есть симпатичный постер по такому случаю.