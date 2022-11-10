Авторы Disco Elysium подадут на ZA/UM в суд. Студия отрицает все обвинения

Геймдиректор Роберт Курвиц и творческий директор Александр Ростов, приложившие руку к Disco Elysium, рассказали, что акционерная компания Tütreke сначала отстранила их от деятельности ZA/UM, а потом совсем уволила.

По их мнению, Tütreke обманом получила контроль над ZA/UM. А деньги, которые она потратила на покупку контрольного пакета акций, незаконно взяла у самой студии. Частично они были предназначены для разработки сиквела Disco Elysium.

Разработчики подчеркнули, что один из акционеров в 2007 году уже был осужден за обман инвесторов. Так что они собираются подать гражданские и уголовные иски в Эстонии и Великобритании против Tütreke.

Вскоре после этого ситуацию прокомментировала сама ZA/UM. Студия заявила, что уволила Роберта Курвица и Александра Ростова (имена не называются, но речь явно о них) за токсичное поведение, регулярное оскорбление коллег и невыполнение обязанностей в течение нескольких лет.

Более того, эти разработчики якобы пытались отделиться от остальной команды и продать права на Disco Elysium другой компании.

Что касается денег, то большая часть выручки с продаж хитовой RPG пойдет на новые проектов, которые уже находятся в работе.

Издание GamesIndustry.biz со ссылкой на свои источники подтвердило, что при Курвице в студии процветала токсичная атмосфера. Однако коллеги не выступали против него, так как видели в нем творца с уникальным видением.