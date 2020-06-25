Авторы Pathfinder: Kingmaker не торопятся разрывать контракт с Крисом Авеллоном

На прошедших выходных Криса Авеллона обвинили в сексуальных домогательствах, после чего с ним прекратили сотрудничество несколько студий — в том числе Techland. Но разработчики Pathfinder: Kingmaker не торопятся разрывать с ним контракт.

Как и многие наши друзья и коллеги, мы шокированы обвинениями в адрес Криса Авеллона. За свою карьеру он внес огромный вклад в развитие жанра RPG и нашей первой игры — Pathfinder: Kingmaker. С его репутацией мы подумать не могли, что такое может произойти. Owlcat против сексуальных домогательств в любом проявлении. В то же время мы не приветствуем поспешные решения, основанные на одних лишь обвинениях. Мы будем внимательно следить за развитием событий, чтобы вынести вердикт.

Сейчас Owlcat работает над Pathfinder: Wrath of the Righteous. А сценарием игры занимается Крис Авеллон.

Прежде сценарист извинился перед девушками, которые обвинили его в домогательствах, а также отрекся от поддержки фанатов.