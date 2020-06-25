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    Новости

    Авторы Pathfinder: Kingmaker не торопятся разрывать контракт с Крисом Авеллоном

    25 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    25.06.2020
    3280
    1 минут на чтение
    Авторы Pathfinder: Kingmaker не торопятся разрывать контракт с Крисом Авеллоном

    На прошедших выходных Криса Авеллона обвинили в сексуальных домогательствах, после чего с ним прекратили сотрудничество несколько студий — в том числе Techland. Но разработчики Pathfinder: Kingmaker не торопятся разрывать с ним контракт.

    Как и многие наши друзья и коллеги, мы шокированы обвинениями в адрес Криса Авеллона. За свою карьеру он внес огромный вклад в развитие жанра RPG и нашей первой игры — Pathfinder: Kingmaker. С его репутацией мы подумать не могли, что такое может произойти. Owlcat против сексуальных домогательств в любом проявлении. В то же время мы не приветствуем поспешные решения, основанные на одних лишь обвинениях. Мы будем внимательно следить за развитием событий, чтобы вынести вердикт.

    Сейчас Owlcat работает над Pathfinder: Wrath of the Righteous. А сценарием игры занимается Крис Авеллон.

    Прежде сценарист извинился перед девушками, которые обвинили его в домогательствах, а также отрекся от поддержки фанатов.

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    А от его наработок в Bloodlines 2 ничего не осталось.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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