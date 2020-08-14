    3
    Новости

    «Бэтмен», «Черный Адам» и «Отряд самоубийц» — расписание DC FanDome

    14 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    14.08.2020
    2839
    0 минут на чтение
    «Бэтмен», «Черный Адам» и «Отряд самоубийц» — расписание DC FanDome

    Warner Bros. опубликовала расписание грядущего мероприятия DC FanDome, в рамках которого компания сделает анонсы и поделится свежей информацией о представленных ранее проектах.

    Некоторые панели до сих пор остаются в секрете. К примеру, игроки ждут, что Эд Бун покажет Injustice 3, в которую заглянут Хранители!

    Основные презентации:

    • «Чудо-женщина 1984» 20:00;
    • Игра про Бэтмена от WB Games Monreal— 20:30;
    • «Песочный человек» — 20:45;
    • «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна — 22:00;
    • Режиссерская версия «Лиги справедливости» — 00:45;
    • «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном — 01:00;
    • «Аквамен» — 02:00;
    • «Шазам!» — 02:30;
    • «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» — 03:00;
    • «Бэтмен» Мэтта Ривза — 03:30.

    Ивент стартует 22 августа.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Мультсериал «Волшебники: Истории Аркадии». Как Гильермо Дель Торо снял своих «Мстителей: Финал» 1
    0
    12346
    Мультсериал «Волшебники: Истории Аркадии». Как Гильермо Дель Торо снял своих «Мстителей: Финал»

    Заключительный мультсериал «Историй Аркадии» получился динамичным и масштабным, но очень сумбурным. Старых героев превратили в функции, а новых толком не раскрыли.

    Читаем книгу: Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»
    0
    28046
    Читаем книгу: Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»

    Эпическое сражение сил Света и Тьмы.

    Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»
    0
    80465
    Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»: фэнтези на основе христианской мифологии

    Неровное, но интересное героическое фэнтези про Рай и Ад.

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 10
    0
    85421
    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика

    Рисованные истории по «Бегущему по лезвию», «Очень странным делам» и «Звёздным войнам», волшебная история про фантастических тварей, будни космического почтальона и немного биографии Думгая.

    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?
    0
    164662
    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?

    Разбираемся, откуда пошли слухи, что на самом деле стоит за изменениями, как обстоят дела в других НРИ и почему этот конфликт важен для русскоязычного комьюнити.

    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов
    0
    147054
    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов

    Смесь современной НФ, ужасов Лавкрафта, городского фэнтези и шпионских детективов, приправленная классическим офисным юмором.

    Святой Грааль
    0
    388308
    Святой Грааль: что это и где его найти

    Кубок, блюдо, котёл, камень или женщина? А может быть, лестница или ключ к Царству Небесному?

    Что почитать: «Прачечная» Стросса, славянское фэнтези и «расисткая» книга
    0
    198041
    Читаем книгу: Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: хакеры и магия

    Фантастика и о шпионах и хакерах, где городское фэнтези и элементы киберпанка переплетаются с лавкрафтианскими ужасами.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить