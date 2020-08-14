«Бэтмен», «Черный Адам» и «Отряд самоубийц» — расписание DC FanDome

Warner Bros. опубликовала расписание грядущего мероприятия DC FanDome, в рамках которого компания сделает анонсы и поделится свежей информацией о представленных ранее проектах.

Некоторые панели до сих пор остаются в секрете. К примеру, игроки ждут, что Эд Бун покажет Injustice 3, в которую заглянут Хранители!

Основные презентации:

«Чудо-женщина 1984» — 20:00;

Игра про Бэтмена от WB Games Monreal— 20:30;

«Песочный человек» — 20:45;

«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна — 22:00;

Режиссерская версия «Лиги справедливости» — 00:45;

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном — 01:00;

«Аквамен» — 02:00;

«Шазам!» — 02:30;

«Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» — 03:00;

«Бэтмен» Мэтта Ривза — 03:30.

Ивент стартует 22 августа.