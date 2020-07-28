Bloomberg: автор Dragon Age работал в Ubisoft над фэнтези-RPG о Короле Артуре

Джейсон Шрайер из Bloomberg со ссылкой на собственные источники рассказал, что один из авторов Dragon Age Майк Лэйдлоу работал в Ubisoft над RPG под кодовым названием Avalon.
По данным инсайдеров, это была крупнобюджетная игра о короле Артуре и рыцарях Круглого стола — с магией и прочими фэнтези-элементами.
Но проект убил бывший творческий директор Серж Эскоет, который не любил фэнтези, а потому поставил разработчикам недостижимую планку — сделать игру, которая была бы «лучше, чем Толкин».
По словам людей, которые занимались проектом, разработка Avalon продвигалась хорошо. Игра была многопользовательской, а ее мир напоминал Monster Hunter.
Тем не менее Эскоет выступал против Avalon — только из-за того, что ему не нравится сеттинг. Чтобы спасти проект, Лэйдлоу и его команда были готовы сменить тематику игры. Среди вариантов были научная фантастика и древнегреческая мифология. Но и это не устроило Сержа. Осенью прошлого года RPG отменили.
Недавно Серж Эскоет покинул Ubisoft в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. После этого Bloomberg выпустил расследование о нездоровой атмосфере внутри компании.
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