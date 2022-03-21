CD Projekt RED работает над новым «Ведьмаком». Вот первое промо

CD Projekt RED наконец подтвердила, что в производстве находится новая игра во вселенной «Ведьмака», и поделилась ее первым промо.

Причем на этот раз студия решила создавать игру не на собственном движке, а на Unreal Engine 5. Вместе с этим она заключила на несколько лет стратегическое партнерство с компанией Epic Games.

На промо можно увидеть новый ведьмачий медальон и надпись «Новая сага начинается». Ранее CDPR уже не раз говорила, что история Геральта из Ривии завершена. А фанаты предполагали, что в центре внимания следующей игры может оказаться Цири.

Вряд ли в ближайшие год-полтора мы услыши новости о новом «Ведьмаке».