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    Новости

    CD Projekt RED работает над новым «Ведьмаком». Вот первое промо

    21 марта 2022
    21.03.2022
    986
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    CD Projekt RED наконец подтвердила, что в производстве находится новая игра во вселенной «Ведьмака», и поделилась ее первым промо.

    Причем на этот раз студия решила создавать игру не на собственном движке, а на Unreal Engine 5. Вместе с этим она заключила на несколько лет стратегическое партнерство с компанией Epic Games.

    На промо можно увидеть новый ведьмачий медальон и надпись «Новая сага начинается». Ранее CDPR уже не раз говорила, что история Геральта из Ривии завершена. А фанаты предполагали, что в центре внимания следующей игры может оказаться Цири.

    Вряд ли в ближайшие год-полтора мы услыши новости о новом «Ведьмаке».

    CD Projekt RED работает над новым «Ведьмаком». Вот первое промо
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