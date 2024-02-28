«Чебурашка» получит третью часть

Кинокомпания Yellow, Black and White дала «зеленый свет» триквелу хитового «Чебурашки».
Творческая команда останется прежней, включая продюсеров, сценаристов и режиссера Дмитрия Дьяченко.
Сейчас в производстве находится вторая часть, которая выйдет 1 января 2026 года, а премьера третьей состоится годом позже.
Действие сиквела развернется спустя год после событий оригинального фильма, когда мирную жизнь Чебурашки и Гены нарушает некое невероятное событие.
Напомним, «Чебурашка» в считанные дни после премьеры стал самым кассовым фильмом российского проката.
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