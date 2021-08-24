«Человек-Паук: Нет пути домой»: первый тизер-трейлер. Теперь официально!

И спустя сутки после утечки в сети наконец-то появился официальный трейлер «Человека-Паука». В него попали и те кадры (уже с завершённой компьютерной графикой), которые мы видели в «сливе», но сам трейлер идёт почти три минуты.
Оригинал
Дубляж
Вот как звучит официальный синопсис:
Впервые в кинематографической истории Человека-Паука наш дружелюбный сосед оказался разоблачен и он больше не может разделять свою обычную и супергеройскую жизнь. Ставки становятся более опасными, когда он приходит за помощью к Доктору Стрэнджу.
Поклонники успели разглядеть не только старого доброго Доктора Осьминога и исполнении Альфреда Молины, а также способности других злодеев вроде Песочного человека и Электро, но и одно неожиданное камео. Его подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман! Этот адвокат в очках кажется знакомым, не так ли?
— Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) August 24, 2021
В России картина выходит 16 декабря.
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