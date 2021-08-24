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    Новости

    «Человек-Паук: Нет пути домой»: первый тизер-трейлер. Теперь официально!

    24 августа 2021
    24.08.2021
    1037
    0 минут на чтение

    И спустя сутки после утечки в сети наконец-то появился официальный трейлер «Человека-Паука». В него попали и те кадры (уже с завершённой компьютерной графикой), которые мы видели в «сливе», но сам трейлер идёт почти три минуты.

    Оригинал

    Дубляж

    Вот как звучит официальный синопсис:

    Впервые в кинематографической истории Человека-Паука наш дружелюбный сосед оказался разоблачен и он больше не может разделять свою обычную и супергеройскую жизнь. Ставки становятся более опасными, когда он приходит за помощью к Доктору Стрэнджу.

    Поклонники успели разглядеть не только старого доброго Доктора Осьминога и исполнении Альфреда Молины, а также способности других злодеев вроде Песочного человека и Электро, но и одно неожиданное камео. Его подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман! Этот адвокат в очках кажется знакомым, не так ли?

    В России картина выходит 16 декабря.

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     Дмитрий Кинский |  06.07.2021

    Наконец-то Зловещая шестёрка в сборе!

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