«Человек-Паук: Нет пути домой»: первый тизер-трейлер. Теперь официально!

И спустя сутки после утечки в сети наконец-то появился официальный трейлер «Человека-Паука». В него попали и те кадры (уже с завершённой компьютерной графикой), которые мы видели в «сливе», но сам трейлер идёт почти три минуты.

Оригинал

Дубляж

Вот как звучит официальный синопсис:

Впервые в кинематографической истории Человека-Паука наш дружелюбный сосед оказался разоблачен и он больше не может разделять свою обычную и супергеройскую жизнь. Ставки становятся более опасными, когда он приходит за помощью к Доктору Стрэнджу.

Поклонники успели разглядеть не только старого доброго Доктора Осьминога и исполнении Альфреда Молины, а также способности других злодеев вроде Песочного человека и Электро, но и одно неожиданное камео. Его подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман! Этот адвокат в очках кажется знакомым, не так ли?

В России картина выходит 16 декабря.