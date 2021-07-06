    3
    Новости

    Спойлеры: завязка «Человека-паука: Нет пути домой»

    6 июля 2021
    06.07.2021
    676
    1 минута на чтение
    Спойлеры: завязка «Человек-паук: Нет пути домой» 1

    Инсайдер Дэниел Рихтман поделился на Patreon подробностями сюжета триквела «Человека-паука» с подзаголовком «Нет пути домой».

    В июне очень похожая информация была опубликована на сайте BGR.

    Премьера картины состоится 16 декабря.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Если вы не хотите портить себе впечатления от фильма, скорее закрывайте эту заметку.

    Жизнь Питера разрушена после того, как его личность раскрыли в конце второй части. Он предстает перед судом, а Мэтт Мердок выступает его адвокатом.

    Герой обращается за помощью к Доктору Стрэнджу и просит его сотворить заклинание, чтобы все забыли, что он — Человек-паук. Маг соглашается, но что идет не так: он случайно призывает в киновселенную Marvel врагов дружелюбного соседа из других измерений: Зеленого гоблина, Доктора Осьминога, Песочного человека, Ящера и Электро.

    Стрэндж запирает их в волшебной тюрьме. Последнее, что злодеи помнят — свою смерть от рук Питера Паркера. Маг хочет вернуть их обратно, но те боятся этого.

    Норман Озборн манипулирует Человеком-пауком и заставляет его чувствовать себя виноватым, чтобы тот освободил их. Поэтому Питер вступает в схватку с Доктором Стрэнджем и разбивает куб, удерживающий суперзлодеев в плену.

    Злодеи разрушают часть Нью-Йорка. Чтобы остановить их, Питер и Стрэндж приводят в свою вселенную героев Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда — те вступают в масштабный бой с Док Оком и Электро.

    Финальная битва разворачивается на статуе свободы с тремя Пауками, сражающимися с Зловещей шестеркой — кто шестой враг, неизвестно (возможно, Носорог). Зеленый гоблин убивает одного их главных героев, за что герой Холланда чуть не убивает его в ответ.

    Читайте также

    У Sony есть четкие планы на киновселенную Человека-паука

    У Sony есть четкие планы на киновселенную Человека-паука

     Дмитрий Кинский |  01.06.2021

    Они прояснятся с выходом «Нет пути домой»

    Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

    Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

     Кот-император |  01.07.2021

    Но не очень сильно, не переживайте.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    История настольных ролевых игр 13
    0
    335
    Фантастический подкаст #25. Настольные ролевые игры

    Практикующие гейм-мастера погружаются в самую гущу историй ролевых игр, советуют лучшие книжки и, как водится, немного спорят.

    Обзор фильма «Чёрная Вдова». Почему возвращение Marvel в большое кино не задалось? 7
    0
    50974
    Обзор фильма «Чёрная Вдова». Почему возвращение Marvel в большое кино не задалось?

    В новом фильме Marvel есть яростные драки, мрачный сюжет и обаятельная Скарлетт Йоханссон. Почему же он всё равно не впечатляет?

    Звёздный крейсер «Галактика» 23
    0
    64418
    Звёздный крейсер «Галактика»: две такие разные фантастические вселенные

    Сайлоны были созданы человеком. Они развивались. Они восстали. Они выглядят и ведут себя как люди. Некоторые запрограммированы думать, что они люди. Существует множество копий, и у них есть план.

    Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр»
    0
    127003
    Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр»

    История о связи космонавта со его скафандром и кораблём.

    Поэзия и заговоры: писательница Аркади Мартин о своей книге «Память, что зовется империей»
    0
    180972
    Поэзия и заговоры: писательница Аркади Мартин о своей книге «Память, что зовется империей»

    «Эта книга вышла из того проекта, а также из многих предыдущих исследований истории империализма, его методов, ужасов и соблазнов».

    1
    0
    187581
    Продолжения сериалов в июле 2021: Дикий Запад, средневековая Корея и Розуэлл

    А ещё романтическая подростковая фантастика и самый летний и уютный мультсериал.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 13
    0
    250785
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021

    В июле выйдет немало интересных книг от прекрасных авторов — от Марины и Сергея Дяченко, Стивена Эриксона и Марты Уэллс до Денниса Тейлора, Ромена Люказо и Майкла Макдауэлла.

    Мир фантастики №212 (июль 2021) 5
    0
    340225
    Мир фантастики №212 (июль 2021)

    Чёрная Вдова, Дюк Нюкем и китайское фэнтези

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить