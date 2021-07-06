Спойлеры: завязка «Человека-паука: Нет пути домой»

Инсайдер Дэниел Рихтман поделился на Patreon подробностями сюжета триквела «Человека-паука» с подзаголовком «Нет пути домой».

В июне очень похожая информация была опубликована на сайте BGR.

Премьера картины состоится 16 декабря.

Осторожно, спойлеры! Если вы не хотите портить себе впечатления от фильма, скорее закрывайте эту заметку.

Жизнь Питера разрушена после того, как его личность раскрыли в конце второй части. Он предстает перед судом, а Мэтт Мердок выступает его адвокатом.

Герой обращается за помощью к Доктору Стрэнджу и просит его сотворить заклинание, чтобы все забыли, что он — Человек-паук. Маг соглашается, но что идет не так: он случайно призывает в киновселенную Marvel врагов дружелюбного соседа из других измерений: Зеленого гоблина, Доктора Осьминога, Песочного человека, Ящера и Электро.

Стрэндж запирает их в волшебной тюрьме. Последнее, что злодеи помнят — свою смерть от рук Питера Паркера. Маг хочет вернуть их обратно, но те боятся этого.

Норман Озборн манипулирует Человеком-пауком и заставляет его чувствовать себя виноватым, чтобы тот освободил их. Поэтому Питер вступает в схватку с Доктором Стрэнджем и разбивает куб, удерживающий суперзлодеев в плену.

Злодеи разрушают часть Нью-Йорка. Чтобы остановить их, Питер и Стрэндж приводят в свою вселенную героев Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда — те вступают в масштабный бой с Док Оком и Электро.

Финальная битва разворачивается на статуе свободы с тремя Пауками, сражающимися с Зловещей шестеркой — кто шестой враг, неизвестно (возможно, Носорог). Зеленый гоблин убивает одного их главных героев, за что герой Холланда чуть не убивает его в ответ.