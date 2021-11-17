Что почитать: «Элантрис» Брендона Сандерсона и «Птичий город за облаками» Энтони Дорра

«Азбука» продолжает радовать громкими релизами, которые, к сожалению, выйдут уже только в начале 2022-го. В рубрике «Что почитать» встречайте переиздание первого романа Брендона Сандерсона в его вселенной Космер «Элантрис» и роман Энтони Дорра, лауреата Пулитцеровской премии, «Птичий город за облаками».

Энтони Дорр

Птичий город за облаками

«Птичий город за облаками» вошла в шорт-лист Национальной книжной премии США (Пулитцера получила не эта книга, а «Весь невидимый нам свет»). У нас книга выходит в серии «Большой роман», переводили Екатерина Доброхотова-Майкова, Майя Лахути. «Город» сравнивают с «Облачным атласом» Дэвида Митчелла.

Роман выстроен подобно матрешке: здесь хитроумно перекрещиваются жизни и судьбы Анны и Омира, пребывающих по разные стороны стены в осажденном турками Константинополе 1453 года, а также пожилого энтузиаста древнегреческой литературы Зено и юного экотеррориста Сеймура в современном Айдахо, а также Констанции, которая летит к далекой экзопланете на корабле «Арго» под управлением всезнающей Сивиллы. Подобно Мари-Лоре и Вернеру в романе «Весь невидимый нам свет», все пятеро здесь — мечтатели и аутсайдеры, не теряющие надежды и посреди самого беспросветного, казалось бы, хаоса и отчаяния: «“Птичий город за облаками” показывает, что для нас еще не все потеряно — и что важным инструментом спасения является именно литература» (Boston Globe) — например, мифическая история древнего грека Аитона, мечтающего обернуться птицей и улететь в сказочный заоблачный город…

Выход намечен на январь 2022-го.

Брендон Сандерсон

Элантрис

«Элантрис» — первая опубликованная книга Сандерсона из цикла «Космер». И одна из первых его книг на русскоязычном рынке (выходила под названием «Город богов»). У переиздания будет тот же перевод, в книгу включат справочные материалы, вырезанные сцены и постскриптум.

Величественный Элантрис, город богов, средоточие магии, мудрости и несказанной красоты, был подобен серебряному костру, горящему в вечности. Стать элантрийцем и уподобиться богам мог любой человек, которого касался шаод — таинственное преображение, наделяющее избранных волшебной силой. Вечность закончилась десять лет назад. Прекрасный город пал, а благословение шаода обернулось проклятием. Новая столица Арелона, маленький Каи, живет в тени черных стен Элантриса, стараясь не замечать города, ставшего резервацией для тех несчастных, кого по-прежнему забирает шаод. Но очередной жертвой оказывается Раоден, наследный принц Арелона…

Выход в начале 2022-го.