Находка: трейлер и прототип видеоигры по книгам «Рождённый туманом» Брендона Сандерсона

Группа разработчиков-энтузиастов опубликовала трейлер и геймплейное видео по фанатскому прототипу видеоигры во вселенной Брендона Сандерсона «Рождённый туманом» (Mistborn).
Из описания следует, что двое программистов собрали на движке Unreal Engine 5 уровень из готовых ассетов и простенького ИИ за две недели на карантине.
Цель прототипа — получить первые впечатления того, как могут выглядеть и применяться уникальные таланты, встречаемые в «Рождённом туманом» из-за разжигания Стали вроде алломантических прыжков, полётов, стрельбы монетками, отталкивания, притягивания и других манёвров.
Персонажи в сеттинге «Рождённый туманом» получают особые способности, когда принимают частички того или иного металла. Видеоигровое воплощение больше всего напоминает игры про Человека-паука для Playstation. В главной роли здесь изображена Вин, героиня книг.
А вот таким получился тизер-трейлер, где тоже показана Вин.
Разработчики подчёркивают, что Ashes Project (как они называют проект) — лишь фанатский тизер-прототип, proof of concept, демонстрирующий то, как можно воплотить книжный цикл.
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