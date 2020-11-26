Обзор «Человек-паук: Майлз Моралес». Настоящий некстген!

Заводя разговор о «Майлзе Моралесе», надо уточнять, о какой версии — для PS4 или PS5 — идёт речь. Потому что версия для приставок старого поколения ощущается скорее как дополнение к шикарной супергеройской игре, не более. А вот некстген-версия — настоящий прорыв, дарящий сногсшибательные эмоции. Ты будто пробуешь две совершенно разные игры.

Старая игра

Spider-Man: Miles Morales Жанр: экшен

Разработчик: Insomniac Games

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Возрастной рейтинг: 18+ (чем он вызван — неясно, в игре нет ни крови, ни упоминаний секса, ни мата)

Перевод: полный

Платформа: PS4, PS5

Играли на: PS4, PS5

Похоже на:

игра «Marvel Человек-паук»

мультфильм «Человек-паук: Через вселенные»

Питеру Паркеру нужно срочно уехать на некоторое время за границу, и на страже города остаётся второй Человек-паук — Майлз Моралес. На его слегка перекачанные плечи (особенно заметные на фоне общей худобы) ложится весь груз забот супергероя: поимка сбежавших из «Плота» преступников, сражение с новой дерзкой группировкой «Подполье», противостояние очередной технокорпорации и сокрытие личности от родственников и друзей. Естественно, он справится и к концу приключения сумеет выйти из тени первого Человека-паука.

История тут простая даже по меркам супергероики: каждый сюжетный поворот легко предсказать задолго до его наступления, а смелости, которой отличался сценарий оригинальной игры, нет и в помине. Впрочем, запоминающихся моментов хватает — как боевых, типа погони и схватки с Носорогом из начала игры, так и мирных вроде праздничного ужина.

Не обошлось и без актуальной повестки в лице огромного граффити Black Lives Matter и глухонемой девушки. Впрочем, инородными такие моменты не кажутся — это часть жизни Нью-Йорка, дополнительный штрих к его великолепному игровому портрету. Архитектура, может, и не слишком точно воссоздана (например, здание Крайслера не разрешили добавить в игру его новые владельцы), зато отлично передано настроение города, дух, объединяющий жителей. Ну, и дух Рождества, которое здесь все готовы праздновать, несмотря на сыплющиеся со всех сторон неприятности. Жаль только, что игру было необходимо выпустить строго к старту продаж консолей: это отразилось на её длине и на количестве нововведений.

Изменения в «Моралесе» по сравнению с оригинальным «Человеком-пауком» настолько незначительны, что даже говорить о них неудобно. Заметнее всего — смена главного героя: под нашим управлением не матёрый Питер Паркер, а робкий и сомневающийся в себе Майлз Моралес. Причем это раскрывается не только в роликах, но и в геймплее, через анимации: в начале игры он довольно неловко летает на паутине и сражается, зато к финалу, когда он обретает веру в себя и в свои силы, его движения становятся куда грациознее и отточеннее. Вообще, внимание к мелочам тут самое пристальное. Например, в зависимости от того, заговорили вы с глухонемой художницей во время митинга или нет, изменится один из игровых диалогов в середине игры.

В остальном — всё как в игре 2018 года. Старые комбо в бою, знакомая система прокачки, где некоторые умения полностью повторяют оригинальные, проверенная система с костюмами, устоявшиеся паттерны поведения у врагов, обязательная куча раскиданных по городу предметов, которые надо разыскивать. Отличия и впрямь минимальные — разве что на поздних этапах, где Паркер должен был фотографировать, Майлз, увлекающийся музыкой, собирает звуки для битов.

Ах да, ещё Майлз умеет становиться невидимым, что значительно упрощает стелс-этапы. Впрочем, сегментов, где совсем нельзя попадаться врагу на глаза, почти не осталось, и в большинстве случаев лично вам выбирать, устранять врагов в драке или избавляться от них по-тихому.

Новая игра

Но стоит запустить игру на PS5, как шаблонный сюжет, небольшая продолжительность и слишком знакомые механики уходят на второй план. А на первый выходит восторг. Управлять Паучком через DualSense чертовски приятно: игра как следует использует возможности нового контроллера, исправно передавая в руки игрока весь спектр вибраций. Натяжение паутины, удары о поверхности при прыжках, пропущенные выпады врагов — всё это теперь не только видишь и слышишь, но и ощущаешь руками. С адаптивным триггером полёты на паутине доставляют ещё больше удовольствия — словно на самом деле жмёшь на гашетку инжектора.

А если в какой-то момент отвлечься от шикарных полётов и попробовать игровое метро, то с удивлением понимаешь, что загрузки мгновенные. Даже ролик с пауком в вагоне не показывают! Вот тут-то и накрывает окончательное понимание, что некстген наступил.

Отдельный повод для восторга — картинка, особенно в графическом режиме качества. Можно рассмотреть каждый катышек, каждую петельку на свитере, а в блестящих деталях костюма отражается реальное окружение. Да что там, в фоторежиме можно разглядеть, что всё вокруг отражается даже в маленькой заклёпке на рюкзаке!

Особенно хорошо удались ткани в паучьих костюмах — это не крашеные тряпочки, а сложные объекты, собранные из разных материалов. Фактура проработана невероятно детально, даже сравнить не с чем. Помню, меня всегда раздражали в играх металлические доспехи, которые частенько растягивались и гнулись из-за специфики анимации, словно резиновые. Так вот, визуал и физика здешних тканей — их полная противоположность: все материалы супергеройской одежды ведут себя так, как им положено.

Из самих костюмов хочется отметить классический, который неплохо демонстрирует рейтрейсинг, костюм с котом (кошак иногда учавствует в добиваниях и в целом смотрится до одури мило) и костюм по мотивам мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»: он замедляет анимацию персонажа, делая её такой же, как в мультике. Включить этот эффект можно и для любого другого костюма. Свойства, открываемые с помощью костюмов, порой неплохо сочетаются с некоторыми навыками. Не то чтобы игра позволяла собрать рабочий билд, но настроить Майлза под свой стиль прохождения вполне реально. Да и открывать новые костюмы совсем не сложно.

И основной сюжетные, и побочные задания сделаны с фантазией — Моралесу предстоит не только избивать сотни противников, но и тушить пожары, ловить голубей (да, опять, но здесь это делать куда приятнее, чем в игре 2018 года) и искать пропавших кошек. Разработчики не стесняются ввести какую-нибудь механику для того, чтобы воспользоваться ей пару раз. Главное — чтобы игроку не приедалось.

Отдельно стоит похвалить саундтрек: я не поклонник того, что слушают простые гарлемские парни, но здешние композиции идеально дополняют геймплей. Они энергичные, воодушевляющие и живые — и минут через пять становится решительно наплевать, к какому там направлению они относятся. Главное, что они действительно качают.