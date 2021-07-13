Что почитать: новый мир Ника Перумова и «Драконы Терры» Брайана Наслунда

В традиционной рубрике с новыми анонсами «Что почитать» представляем сразу два любопытных многообещающих фэнтези-проекта. Во-первых, Ник Перумов вписал в Упорядоченное новый мир с новыми героями. Во-вторых, на русском издают первый том трилогии в жанре тёмного фэнтези «Кровь Изгнанника» из цикла Брайана Наслунда «Драконы Терры».
Ник Перумов
«Северная ведьма»
В подцикле «Летописи Разлома» с подзаголовком «Восстание безумных богов» выйдет новый роман Ника Перумова, действие которого развернётся в новом мире. Издаёт «Эксмо».
Араллор — мир-загадка. Под его поверхностью бушует тёмное пламя, сам он пронизан потоками магии, и каких только существ в нём не встретишь! Люди и орки, сидхи и мантиды, гномы и кобольды…
Но даже такой богатый чудесами мир рано или поздно становится тесен. На Дальнем Севере набирает силу таинственная Ведьма, маги империи Корвус погрязли в интригах, а некие пришельцы из ниоткуда, троица «свободных чародеев», кажется, задумали небывалое… Только похоже, что за всем этим стоят какие-то иные силы, и происходящее в Араллоре — только отражение истинной борьбы.
В центре событий волею судьбы оказываются орка-рабыня Шаарта, молодой некромант Рико и имперский маг Публий Маррон. Сумеют ли они разобраться и удержать от падения свой мир и тех, кого любят — да и самих себя?
В продажу книга поступит в конце августа.
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Брайан Наслунд
«Кровь Изгнанника»
«Кровь Изгнанника» — первый том ранее не издававшейся на русском трилогии в жанре тёмного фэнтези «Драконы Терры». Объём — 544 страницы. Художник — Сергей Шикин.
Бершад Безупречный — лучший драконьер на всей Терре. А также — «сын предателя Леона Бершада. Бывший наследник Заповедного Дола и провинции Дайновая Пуща. Бывший жених принцессы Эшлин Мальграв. Бывший полководец Воинства Ягуаров. Нрава буйного, легко ярится, в гневе жаждет крови. Изгнан за кровавое побоище в Гленлокском ущелье».
Осужденный королевским правосудием биться с огнедышащими рептилиями, он до сих пор не потерпел ни одного поражения, и на его счету невероятные шестьдесят пять побед. Но однажды король Альмиры Гертцог Мальграв I повелевает Бершаду вернуться в столицу Незатопимая Гавань, куда осужденным на драконьерство доступ запрещен под страхом немедленной смерти. У Мальграва есть для Бершада особое поручение, и у принцессы Эшлин, посвятившей себя изучению драконов, — тоже…
Книга поступит в продажу в конце лета.
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