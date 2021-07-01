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    Новости

    Что почитать: сборник Сэмюела Дилэни и произведения Франсиса Корска

    1 июля 2021
    01.07.2021
    426
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали сборник Сэмюела Дилэни, три произведения французского писателя Франсиса Корска и заключительная часть дилогии «Золотой лук» Генри Лайона Олди.

    «Нова» и «Да, и Гоморра»
    Сэмюел Дилэни

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    Издательство «Азбука» выпустит на русском книгу фантаста Сэмюела Дилэни, в которую войдут роман «Нова» и расширенная версия авторского сборника «Да, и Гоморра».

    Вместе с Лорком фон Рэем и киберштырями «Птицы Рух» вы нырнете в сердце коллапсирующей звезды, на Звездной Станции у края галактики проводите в бесконечную ночь золотых детей, и, обзаведясь жабрами и перепонками, погрузитесь в океанские глубины, и ощутите время как спираль из полудрагоценных камней…

    «Робинзоны космоса»
    Франсис Корсак

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    Также на русском стоит ждать еще три произведения Франсиса Корска под одной обложкой: «Робинзоны космоса», «Бегство Земли» и «Львы Эльдорадо».

    Отмечается, что в этом томе восстановлены сокращения и пропуски, допущенные в предыдущих изданиях. Также многие из вошедших в книгу работ писателя публикуются на русском впервые.

    «Золотой лук. Все бывает»
    Генри Лайон Олди

    В апреле этого года в продаже появилась первая часть дилогии «Золотой лук» Генри Лайона Олди под названием «Если герой приходит», а скоро выйдет вторая книга — «Все бывает».

    Не всякому дано побывать в Эфире. Здесь начнутся странствия юного Гиппоноя, прозванного Беллерофонтом, Метателем-Убийцей. Куда ведут его дороги? В крепкостенный Аргос и заморскую Ликию, на Красный остров, обитель Горгон и великанов; в небеса, где властвует огнедышащая Химера. Дороги ведут в будущее, скрытое за грозовыми тучами, и в прошлое, которое неохотно раскрывает свои тайны.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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