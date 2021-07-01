Что почитать: сборник Сэмюела Дилэни и произведения Франсиса Корска

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали сборник Сэмюела Дилэни, три произведения французского писателя Франсиса Корска и заключительная часть дилогии «Золотой лук» Генри Лайона Олди.
«Нова» и «Да, и Гоморра»
Сэмюел Дилэни
Издательство «Азбука» выпустит на русском книгу фантаста Сэмюела Дилэни, в которую войдут роман «Нова» и расширенная версия авторского сборника «Да, и Гоморра».
Вместе с Лорком фон Рэем и киберштырями «Птицы Рух» вы нырнете в сердце коллапсирующей звезды, на Звездной Станции у края галактики проводите в бесконечную ночь золотых детей, и, обзаведясь жабрами и перепонками, погрузитесь в океанские глубины, и ощутите время как спираль из полудрагоценных камней…
«Робинзоны космоса»
Франсис Корсак
Также на русском стоит ждать еще три произведения Франсиса Корска под одной обложкой: «Робинзоны космоса», «Бегство Земли» и «Львы Эльдорадо».
Отмечается, что в этом томе восстановлены сокращения и пропуски, допущенные в предыдущих изданиях. Также многие из вошедших в книгу работ писателя публикуются на русском впервые.
«Золотой лук. Все бывает»
Генри Лайон Олди
В апреле этого года в продаже появилась первая часть дилогии «Золотой лук» Генри Лайона Олди под названием «Если герой приходит», а скоро выйдет вторая книга — «Все бывает».
Не всякому дано побывать в Эфире. Здесь начнутся странствия юного Гиппоноя, прозванного Беллерофонтом, Метателем-Убийцей. Куда ведут его дороги? В крепкостенный Аргос и заморскую Ликию, на Красный остров, обитель Горгон и великанов; в небеса, где властвует огнедышащая Химера. Дороги ведут в будущее, скрытое за грозовыми тучами, и в прошлое, которое неохотно раскрывает свои тайны.
Читайте также
Что почитать: сборник Аластера Рейнольдса и «Лаций. Мир ноэмов» Ромена Люказо
Новая подборка свежих анонсов из мира фантастических книг.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.