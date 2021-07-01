Что почитать: сборник Сэмюела Дилэни и произведения Франсиса Корска

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали сборник Сэмюела Дилэни, три произведения французского писателя Франсиса Корска и заключительная часть дилогии «Золотой лук» Генри Лайона Олди.

«Нова» и «Да, и Гоморра»

Сэмюел Дилэни

Издательство «Азбука» выпустит на русском книгу фантаста Сэмюела Дилэни, в которую войдут роман «Нова» и расширенная версия авторского сборника «Да, и Гоморра».

Вместе с Лорком фон Рэем и киберштырями «Птицы Рух» вы нырнете в сердце коллапсирующей звезды, на Звездной Станции у края галактики проводите в бесконечную ночь золотых детей, и, обзаведясь жабрами и перепонками, погрузитесь в океанские глубины, и ощутите время как спираль из полудрагоценных камней…

«Робинзоны космоса»

Франсис Корсак

Также на русском стоит ждать еще три произведения Франсиса Корска под одной обложкой: «Робинзоны космоса», «Бегство Земли» и «Львы Эльдорадо».

Отмечается, что в этом томе восстановлены сокращения и пропуски, допущенные в предыдущих изданиях. Также многие из вошедших в книгу работ писателя публикуются на русском впервые.

«Золотой лук. Все бывает»

Генри Лайон Олди

В апреле этого года в продаже появилась первая часть дилогии «Золотой лук» Генри Лайона Олди под названием «Если герой приходит», а скоро выйдет вторая книга — «Все бывает».