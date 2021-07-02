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    Новости

    Что почитать: омнибус «Повелители Ночи» и автобиография Роберта Хайнлайна.

    2 июля 2021
    02.07.2021
    284
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали воистину гигантский омнибус «Повелители Ночи» Аарона Дембски-Боудена и автобиография Роберта Хайнлайна.

    «Повелители Ночи»
    Аарон Дембски-Боуден

    Издательство «Фантастика» представило внушительный омнибус «Повелители Ночи» за авторством Аарона Дембски-Боудена. В него войдут романы «Ловец Душ» , «Кровавый Корсар», «Разведчик Пустоты» и повести «Рыцарь теней», «Трон Лжи» и «Ядро».

    Ведомые ненавистью к Ложному Императору, стремясь отомстить за убийство отца-примарха, Повелители Ночи скрываются в космической тьме. Один из осколков зловещего VIII легиона, направляемый видениями пророка по имени Талос, пытается выжить в бесконечной войне с Империумом. После конфликта с орденом ренегатов и безуспешной попытки сбежать от эльдаров из рукотворного мира Ультве Повелителям Ночи приходится вернуться на руины древней крепости, где они когда-то потерпели величайшее из поражений. Они вступают в бой, не имея шансов на победу.

    «Ворчание из могилы»
    Роберт Хайнлайн

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    А fanzon представила автобиографию отца современной фантастики Роберта Хайнлайна, написавшего «Звездный десант» и книгу «Чужак в стране чужой».

    Перед вами автобиография, в которой Хайнлайн предстает живым человеком, со своими страстями и конфликтами, с невзгодами и победами. Откроется его личная жизнь, политические, социальные и религиозные взгляды. Вы проследите за творческим процессом и эволюцией стиля, получите уроки мастерства от величайшего писателя-фантаста.
    Книга была тщательно собрана из личной переписки автора с редакторами, агентами, друзьями и коллегами-фантастами и отредактирована женой писателя – Вирджинией Хайнлайн.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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