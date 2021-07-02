Что почитать: омнибус «Повелители Ночи» и автобиография Роберта Хайнлайна.

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали воистину гигантский омнибус «Повелители Ночи» Аарона Дембски-Боудена и автобиография Роберта Хайнлайна.

«Повелители Ночи»

Аарон Дембски-Боуден

Издательство «Фантастика» представило внушительный омнибус «Повелители Ночи» за авторством Аарона Дембски-Боудена. В него войдут романы «Ловец Душ» , «Кровавый Корсар», «Разведчик Пустоты» и повести «Рыцарь теней», «Трон Лжи» и «Ядро».

Ведомые ненавистью к Ложному Императору, стремясь отомстить за убийство отца-примарха, Повелители Ночи скрываются в космической тьме. Один из осколков зловещего VIII легиона, направляемый видениями пророка по имени Талос, пытается выжить в бесконечной войне с Империумом. После конфликта с орденом ренегатов и безуспешной попытки сбежать от эльдаров из рукотворного мира Ультве Повелителям Ночи приходится вернуться на руины древней крепости, где они когда-то потерпели величайшее из поражений. Они вступают в бой, не имея шансов на победу.

«Ворчание из могилы»

Роберт Хайнлайн

А fanzon представила автобиографию отца современной фантастики Роберта Хайнлайна, написавшего «Звездный десант» и книгу «Чужак в стране чужой».