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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 15 — 21 января

    22 января 2024
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    22.01.2024
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    #дайджест

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    В этом выпуске:

    ✨ Lucasfilm заморозила производство фильма о Рей. Или нет?

    ✨ Милли Гибсон спустя всего сезон покидает «Доктора Кто».

    ✨ Старт производства сериала по Гарри Поттеру все ближе.

    ✨ Создатели «Ведьмака» наконец-то официально анонсировали свою новую игру. Но есть нюанс.

    ✨ Microsoft провела большую презентацию Developer Direct, где пролила свет на несколько своих проектов.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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