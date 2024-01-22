Дайджест новостей за неделю 15 — 21 января

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В этом выпуске:

✨ Lucasfilm заморозила производство фильма о Рей. Или нет?

✨ Милли Гибсон спустя всего сезон покидает «Доктора Кто».

✨ Старт производства сериала по Гарри Поттеру все ближе.

✨ Создатели «Ведьмака» наконец-то официально анонсировали свою новую игру. Но есть нюанс.

✨ Microsoft провела большую презентацию Developer Direct, где пролила свет на несколько своих проектов.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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