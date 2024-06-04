Дайджест новостей за неделю 27 мая – 2 июня

Фантастические новости в последний раз выходят в эфир!
В этом выпуске:
✨Во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» появится Том Бомбадил.
✨Capcom разрабатывает ещё два ремейка игр серии Resident Evil
✨Летом на русском языке наконец-то выйдет долгожданный роман Яцека Дукая «Старость аксолотля».
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.