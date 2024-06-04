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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 27 мая – 2 июня

    4 июня 2024
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    04.06.2024
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    #дайджест
    Подпишитесь на наш новый подкаст «Фантастические новости»

    Фантастические новости в последний раз выходят в эфир!

    В этом выпуске:

    ✨Во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» появится Том Бомбадил.

    ✨Capcom разрабатывает ещё два ремейка игр серии Resident Evil

    ✨Летом на русском языке наконец-то выйдет долгожданный роман Яцека Дукая «Старость аксолотля».

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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