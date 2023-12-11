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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 4 — 10 декабря

    11 декабря 2023
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    11.12.2023
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр в блестящей озвучке Никиты Волковича.

    В этом выпуске:

    ✨ Стартовала крауд-кампания журнала «Мир фантастики» на 2024 год! Поддержите нас — примите в ней участие.

    ✨ Начался судебный процесс над Джонатаном Мэйджерсом. Исполнителя роли Канга Завоевателя обвиняют в домашнем насилии. В случае обвинительного приговора актёру грозит год тюрьмы.

    ✨ У Дэни Вильнёва почти готов сценарий «Мессии Дюны», хотя никто пока не давал третьему фильму зелёный свет.

    ✨ «Годзилла минус один» и «Мальчик и Птица» захватывают международный прокат.

    ✨ На церемонии The Game Awards 2023 представили новую часть Monster Hunter, игру про Блэйда и выживач от создателей No Man’s Sky.

    ✨ Лучшей игрой года признана Baldur’s Gate 3.

    ✨ Rockstar показала трейлер шестой GTA, а Bioware — четвертой Dragon Age.

    ✨ В следующем году выйдет новый роман о Мэйсе Винду, но его автор — не Мэтт Стовер!

    Текст: Алексей Ионов / Голос и монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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