Дайджест новостей за неделю 4 — 10 декабря

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В этом выпуске:

✨ Стартовала крауд-кампания журнала «Мир фантастики» на 2024 год! Поддержите нас — примите в ней участие.

✨ Начался судебный процесс над Джонатаном Мэйджерсом. Исполнителя роли Канга Завоевателя обвиняют в домашнем насилии. В случае обвинительного приговора актёру грозит год тюрьмы.

✨ У Дэни Вильнёва почти готов сценарий «Мессии Дюны», хотя никто пока не давал третьему фильму зелёный свет.

✨ «Годзилла минус один» и «Мальчик и Птица» захватывают международный прокат.

✨ На церемонии The Game Awards 2023 представили новую часть Monster Hunter, игру про Блэйда и выживач от создателей No Man’s Sky.

✨ Лучшей игрой года признана Baldur’s Gate 3.

✨ Rockstar показала трейлер шестой GTA, а Bioware — четвертой Dragon Age.

✨ В следующем году выйдет новый роман о Мэйсе Винду, но его автор — не Мэтт Стовер!

Текст: Алексей Ионов / Голос и монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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