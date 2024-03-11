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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 4 — 10 марта

    11 марта 2024
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    11.03.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Сборы второй части «Дюны» перевалили за 200 миллионов долларов. Дени Вильнёв тем временем рассказывает о судьбе вырезанных и удалённых сцен.

    ✨ Стало известно, почему EA отменила игру про Мандалорца — во всём оказался виноват «Дисней».

    ✨ Ребутом «Секретных материалов» будет заниматься режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглер.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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