Дайджест новостей за неделю 4 — 10 марта

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В этом выпуске:
✨ Сборы второй части «Дюны» перевалили за 200 миллионов долларов. Дени Вильнёв тем временем рассказывает о судьбе вырезанных и удалённых сцен.
✨ Стало известно, почему EA отменила игру про Мандалорца — во всём оказался виноват «Дисней».
✨ Ребутом «Секретных материалов» будет заниматься режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглер.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.