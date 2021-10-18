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    Новости

    Disney перенесла «Доктора Стрэнджа 2», нового «Тора» и другие фильмы

    18 октября 2021
    18.10.2021
    1015
    0 минут на чтение
    Disney перенесла «Доктора Стрэнджа 2», нового «Тора» и другие фильмы

    Disney неожиданно внесла серьезные изменения в график премьер фильмов Marvel и не только, начиная с 2022 года и дальше.

    С чем это связано, пока непонятно.

    • «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — с 25 марта на 6 мая;
    • «Тор: Любовь и гром» — с 6 мая на 8 июля;
    • «Черная пантера: Ваканда навсегда» — с 8 июля на 11 ноября;
    • Новый «Индиана Джонс» — с 29 июля 2022-го на 30 июня 2023-го;
    • Неназванный фильм Disney — с 14 июля 2023-го на неопределенный срок;
    • The Marvels — с 11 ноября 2022-го на 17 февраля 2023-го;
    • «Человек-муравей: Квантомания» — с 17 февраля 2023-го на 28 июля 2023-го;
    • Неназванный проект Marvel — с 28 июля 2023-го на неопределенный срок;
    • Неназванный проект Marvel — с 6 октября 2023-го на неопределенный срок;
    • Неназванный проект 20th Century — с 20 октября 2023-го на неопределенный срок;
    • Неназванный проект Marvel — 10 ноября 2023-го на 3 ноября 2023-го.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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