Disney перенесла «Доктора Стрэнджа 2», нового «Тора» и другие фильмы

Disney неожиданно внесла серьезные изменения в график премьер фильмов Marvel и не только, начиная с 2022 года и дальше.
С чем это связано, пока непонятно.
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — с 25 марта на 6 мая;
- «Тор: Любовь и гром» — с 6 мая на 8 июля;
- «Черная пантера: Ваканда навсегда» — с 8 июля на 11 ноября;
- Новый «Индиана Джонс» — с 29 июля 2022-го на 30 июня 2023-го;
- Неназванный фильм Disney — с 14 июля 2023-го на неопределенный срок;
- The Marvels — с 11 ноября 2022-го на 17 февраля 2023-го;
- «Человек-муравей: Квантомания» — с 17 февраля 2023-го на 28 июля 2023-го;
- Неназванный проект Marvel — с 28 июля 2023-го на неопределенный срок;
- Неназванный проект Marvel — с 6 октября 2023-го на неопределенный срок;
- Неназванный проект 20th Century — с 20 октября 2023-го на неопределенный срок;
- Неназванный проект Marvel — 10 ноября 2023-го на 3 ноября 2023-го.
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