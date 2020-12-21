Disney раскрыла детали «Книги Бобы Фетта». Это все-таки спин-офф «Мандалорца»

Disney поделился в соцсетях некоторыми подробностями о «Книге Бобы Фетта» (в оригинале — The Book of Boba Fett).

В первую очередь компания подтвердила, что речь идет об отдельном сериале, а не продолжении «Мандалорца».

Над новым шоу работают Джон Фавро, Дэйв Филони и Роберт Родригез. Они выступают исполнительными продюсерами.

Темуэра Моррисон вновь сыграет Бобу Фетта, а Минг-На Вен повторит роль его помощницы — Феннек Шанд.

В свежем интервью Джон Фавро рассказал, что съемки спин-оффа уже начались. После начнется работа над третьим сезоном «Мандалорца».

«Книга Бобы Фетта» выйдет в декабре 2021 года. Тогда же на экраны вернется «Мандалорец» с Педро Паскалем.