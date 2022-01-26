Disney+ запустят еще в 42 странах. России в списке опять нет

Disney объявила, что ее онлайн-кинотеатр летом 2022 года запустится в еще 42 струнах. Вот только России в списке по-прежнему нет — и причина не указывается.

Полный список включает в себя Албанию, Алжир, Андорру, Бахрейн, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Чехию, Египет, Эстонию, Грецию, Венгрию, Ирак, Израиль, Иорданию, Косово, Кувейт, Латвию. , Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Черногория, Марокко, Северная Македония, Оман, Палестина, Польша, Катар, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Южная Африка, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты , Ватикан и Йемен.

Кроме того, стриминговый сервис запустят на таких территориях, как Фарерские острова, Французская Полинезия, Французские южные территории, заморский коллектив Сен-Пьер и Микелон, Аландские острова, Синт-Мартен, Шпицберген и Ян-Майен, Британская территория в Индийском океане, Гибралтар, острова Питкэрн и остров Святой Елены.

Даты запуска, цены и другие подробности о подписках не уточняются.