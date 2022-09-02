Теперь посмотреть первый эпизод «Дома Дракона» можно бесплатно совершенно легально. Создатели выложили его на YouTube-канал HBO. Только с английскими субтитрами.

Стриминги иногда прибегают к подобной практике, но чаще всего — после выхода всего сезона. Явно не после релиза всего двух серий. Интересно, что выложить серию HBO решили спустя всего несколько часов после релиза «Колец власти» — явного конкурента со стороны Amazon.