Теперь посмотреть первый эпизод «Дома Дракона» можно бесплатно совершенно легально. Создатели выложили его на YouTube-канал HBO. Только с английскими субтитрами.
Стриминги иногда прибегают к подобной практике, но чаще всего — после выхода всего сезона. Явно не после релиза всего двух серий. Интересно, что выложить серию HBO решили спустя всего несколько часов после релиза «Колец власти» — явного конкурента со стороны Amazon.
Читайте также
«Дом Дракона»: первые отзывы зрителей из «Мира фантастики»
Кот-император | 22.08.2022
Вам нравилась «Игра престолов»? Ну, вот вам ещё немножко.
«Дом Дракона»: только мемы про драконов, политику и Таргариенов
Кот-император | 30.08.2022
Сеть оживилась в лучших традициях поздних сезонов «Игры престолов».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Об стенуДэдпул уничтожает редакцию МирФ!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.