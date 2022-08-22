«Дом Дракона»: первые отзывы зрителей из «Мира фантастики»

Первый эпизод сериала «Дом Дракона» вышел на HBO (и в пиратских видеотеках, конечно). Нашим авторам удалось ознакомиться с ним, и они делятся первыми впечатлениями.

Первая серия приквела — приквел сам по себе, взгляд на первые ростки одной из самых масштабных гражданских войн Вестероса до событий «Песни льда и пламени». И пока что герои здесь на своих местах — не ведут себя ни как идиоты, ни как сюжетно-ориентированные манекены, не представляют из себя ни средоточий зла, ни маяков добра. От диалогов не хочется нервно смеяться, от решений персонажей не приходится дёргать глазом. В голове вертится универсальное слово «добротно».

И всё же зачатки будущих интриг не пробуждают интереса, от драконов не захватывает дух. Неизменная натуралистичная жестокость кажется скучной, неизменная приземлённая эротика пахнет почти бюрократической обязательностью. Мир Вестероса показан всё тем же, каким и был десяток лет назад и будет сотни лет спустя — вот только, возможно, за это время старые приёмы окончательно перестали работать.

Судить о сериале лишь по пилоту — неблагодарное занятие. Но про «Дом Дракона» многое понятно уже сейчас. К сожалению, HBO не решились рисковать и в первом спин-оффе «Игры престолов» не отходят от всего того, что сделало оригинальное шоу феноменально популярным. Это в первую очередь всё тот же сериал про неоднозначных и сложных героев, хитросплетения интриг и борьбу за трон — с зашкаливающим уровнем натуралистичности.

Но теперь у Мигеля Сапочника, поставившего все ваши любимые серии в «Игре престолов», с ходу есть неограниченные ресурсы, поэтому первая серия выглядит бескомпромиссно — и на уровне продакшена, и на уровне режиссуры. А написано всё примерно так же хорошо, как в первых четырёх сезонах.

Возможно, многим бы хотелось, чтобы в новом сериале авторы исследовали новые темы и отправились в неизведанные уголки мира Мартина. Но стоит вспомнить, что за эти три года, прошедшие с завершения сериала Бениоффа и Вайса, никто из «убийц» и самозванных наследников их проекта так и не смог приблизиться по уровню качества к ранним сезонам главного хита HBO. Так что вряд ли кто-то сейчас будет против увидеть ещё немного той самой «Игры престолов».

Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом. Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

Хороший старт у «Дома Дракона». Сериал, конечно, едва ли станет таким феноменом, как «Игра престолов», потому как нет ничего новаторского и лекала ровно те же. Но по ним всё скроено очень хорошо. Кажется, тут может быть всё лучшее от «Игры престолов» без её минусов, которые в массе своей — производные отсебятины и сценарной импотенции шоураннеров. А тут и первоисточник хороший, и весь он есть, и близко к нему держатся.

Павел Ильин

Математик, игрок, ролевик, руководитель студии разработки настольных игр. Математик, игрок, ролевик, руководитель студии разработки настольных игр.

У меня впечатления ровные. Актёры делают свою работу, лучше всех действительно Визерис получился, Мартин не соврал. Деймон напоминает Джейме Ланнистера времён первых книг, вплоть до сцены на троне. Видно большой бюджет: тут хорошие драконы, пейзажи, богатый турнир. Но при этом ничего особенного.

Но так и должно быть, наверное. Задача пилота — сетап, и с этой ролью он справляется, наверное, даже лучше оригинала (хотя персонажей меньше). Экспозиций, когда нам долго говорят, кто есть кто, здесь хватает, но они короткие и вписаны в сюжет аккуратно. Ни к кому из героев проникнуться чувствами не вышло, но посмотрим дальше. Расстроила музыка, Джавади какой-то сломанный. Ну и сцены с насилием и сексом сняты безвкусно.

Уж на что я скептически была настроена, но мне понравилось, захватило. Есть и эмоциональные сцены, и старая добрая жестокость, да и в целом всё красиво и увлекательно. Минус всех приквелов в том, что мы уже знаем, чем всё закончится, и в данном случае тоже (не лучшим образом). Но оттого не менее интересно следить за персонажами и их развитием. Мэтт Смит хорош — так и быть, прощён за «Морбиуса».

Посмотрим, что будет после первого эпизода. Может, мы просто соскучились по «Игре престолов» в её лучшие годы, поэтому не хочется цепляться за возможные огрехи.

Мне показалось, что идёт очень сильный упор на ностальгию, кое-где видится даже нарочитое: «Да-да, мы приквел именно “Игры престолов”, вы не ошиблись, а вот тут ещё ма-а-аленький намек на это, ну на всякий случай, если вы забыли. И вообще, “Игра престолов” же вам же понравилась, да? Вот и мы не хуже будем, даже если сейчас не ок, подождите, всё будет ок!»

Но в целом весьма достойно. Событием, конечно, не станет, шок-контентом и «внезапно помер» уже не удивить никого, но смотреть будут. Хотя парики немного подкачали.