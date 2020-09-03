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    Новости

    Джордж и Фред Уизли показали набор LEGO «Косой переулок»

    3 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    03.09.2020
    4010
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    Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие Джорджа и Фреда Уизли в фильмах про Гарри Поттера, представили очередной набор LEGO по франшизе.

    В него войдут шесть домов на Косом переулке, где обычно закупаются волшебники. Среди них: лавка Оливандера, кафе-мороженое Флориана Фортескью и магазин братьев Уизли!

    Также покупателей ждут 14 знакомых героев, в числе которых молодые Гарри, Рон и Гермиона, Хагрид, Златопуст Локонс, Драко Малфой и другие.

    Набор «Косой переулок» обойдется в 35 тысяч рублей.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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