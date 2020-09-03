Джордж и Фред Уизли показали набор LEGO «Косой переулок»

Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие Джорджа и Фреда Уизли в фильмах про Гарри Поттера, представили очередной набор LEGO по франшизе.
В него войдут шесть домов на Косом переулке, где обычно закупаются волшебники. Среди них: лавка Оливандера, кафе-мороженое Флориана Фортескью и магазин братьев Уизли!
Также покупателей ждут 14 знакомых героев, в числе которых молодые Гарри, Рон и Гермиона, Хагрид, Златопуст Локонс, Драко Малфой и другие.
Набор «Косой переулок» обойдется в 35 тысяч рублей.
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