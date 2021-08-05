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    Новости

    Эйса Гонсалес ведёт переговоры о роли в сериале «Задача трёх тел»

    5 августа 2021
    05.08.2021
    916
    1 минута на чтение
    Эйса Гонсалес ведёт переговоры о роли в сериале «Задача трёх тел»

    Deadline пишет, что актриса Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «Алита: Боевой ангел») ведёт переговоры о роли в сериале «Задача трёх тел», который разрабатывают создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс совместно с соавтором «Террора» Александром Ву.

    Издание не уточняет роль актрисы, но, судя по данным с карточки проекта, Эйса подходит под некую главную героиню из Бразилии, учёную, которая узнаёт об игре «Задача трёх тел» и обществе «Земля — Трисолярис». Ван Мяо, который был главным героем в романе Лю Цысиня, не будет — его сюжетную функцию разделили на нескольких новых персонажей, и героиня Эйсы — как раз одна из них.

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    Одного из главных героев решили «разделить» на нескольких поменьше.

    Согласно той же карточке, съёмки хотят начать в ноябре, они продлятся до июля 2022-го — так что, скорее всего, сериал мы увидим не раньше 2023-го.

    Напомним, цикл «В память о прошлом Земли» рассказывает о первом контакте с пришельцами с альфы Центавра. События первого тома начинаются с того, что сразу несколько ученых без явных причин кончают с собой, а законы физики перестают работать.

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