В сентябре прошлого года СМИ рассказали, что Netflix начинает готовить экранизацию научно-фантастического романа «Задача трёх тел» китайского писателя Лю Цысиня. Для сериала стриминг позвал шоураннера Александра Ву («Настоящая кровь», второй сезон «Террора») и создателей «Игры престолов» Дэвида Бенниоффа и Д.Б. Уайсса.

Спустя много месяцев в сети (у производства было много проблем: от волн ковида до отравления продюсера и претензий американских сенаторов) наконец-то появились первые подробности — их рассказал инсайдер Дэниел Рихтман у себя на патреоне, опубликовав «карточку проекта» с данными о персонажах.

Но перед тем, как перейдём к деталям, предлагаем вспомнить сюжет книги.

Нажмите, если не боитесь спойлеров Сюжет Действие «Задачи трёх тел» — первого тома трилогии «В память о прошлом Земли» — разворачивается в наши дни. Но первая часть романа посвящена событиям жестокой Культурной революции в КНР, в ходе которой у девушки Е Вэньцзе убивают отца. В дальнейшем она становится учёной, и её распределяют на военную базу «Красный берег», которая ищет признаки внеземного разума при помощи огромного радиотелескопа. Е додумывается использовать Солнце как ретранслятор, и это позволяет инопланетянам засечь сигнал с Земли. Они сообщают, что их цивилизация на планете Трисолярис возле Альфы Центавра раз за разом гибнет из-за нестабильной орбиты. Траектория планеты попадает под математически неразрешимую задачу трёх тех. Е решает пригласить инопланетян на Землю. В настоящем времени учёные по всему миру сталкиваются с необъяснимыми явлениями — некоторые физические явления попросту перестают работать, а эксперименты на ускорителях частиц дают противоречивые результаты! Главный герой, нанотехнолог Ван Мяо, начинает собственное расследование, но вскоре обнаруживает, что на него оказывают давление. Он видит перед глазами цифры с обратным отсчётом. Вместе с коллегами и учёными он предполагает, что некто пытается затормозить научный прогресс на Земле. Параллельно Ван находит компьютерную онлайн-игру «Задача трёх тел», в которой учёные и исторические деятели вроде Мо-цзы, Ньютона и Эйнштейна при странных обстоятельствах пытаются разгадать тайну планеты с тремя солнцами. Её цивилизация раз за разом гибнет после того, как планета чересчур близится или чересчур отдалится хотя бы от одного светила. В финале выясняется, что видеоигра — это симулятор, созданный организацией «Общество „Земля — Трисолярис“», которая жаждет передать планету в руки инопланетян. Основала эту организацию Е Вэньцзе и американский миллиардер-алармист Майкл Эванс. А все научные аномалии на Земле были вызваны «софонами» — управляемыми с Трисоляриса элементарными частицами с искусственным интеллектом. С помощью них правительство Трисоляриса также связывалось с ОЗТ. И хотя в финале книги героям удаётся уничтожить штаб ОЗТ, инопланетяне оставляют послание, согласно которому они скоро прибудут на Землю — через 450 лет.

Техническая информация

Итак, эпизоды будут длиться по часу (уже стандарт для драматических проектов Netflix), съёмки пройдут с ноября 2021-го по июль 2022-го — так что, скорее всего, сериал мы вряд ли увидим раньше 2023 года. Снимать будут в Великобритании и США. Режиссёром выступит Дерек Цан («Лучшие дни»).

Логлайн звучит так: «Сериал расскажет историю первого контакта человечества с внеземной цивилизацией».

Дальше идёт самое интересное — команда немного изменила персонажей, некоторых «разделили» на двух-трёх.

Персонажи

Главная героиня, 25-35 лет, китаянка. Учёная, свободно говорит по-английский. Прототип из книги — женщина-астрофизик Е Вэньцзе в молодости. Такой её покажут во флэшбеках, действие которых развернётся во времена Культурной революции КНР. В карточке фильма указано, что актрисе нужно идеально говорить на мандаринском китайском (севернокитайском). Уже есть несколько кандидаток на роль: ведутся переговоры с Чжоу Дунъюй («Лучшие дни», «Под деревом боярышника»). Дерек также может привлечь Джесси Ли, сыгравшую в фильмах «Куда дует ветер» и «Перегонки со временем» (настоящее имя Чунь Ся; не путать Джесси Мей Ли, которая сыграла в «Тень и кость» Netflix).

Главная героиня, 70-85 лет, китаянка. Учёная, свободно говорит по-английски. Е Вэньцзе в настоящее время. Инсайдер слышал, что команда рассматривает актрис вроде Джоан Чэнь («Последний император», «Твин Пикс») или Гун Ли («Мулан», «Мемуары гейши», «Шанхайская триада»).

Главный злодей, белый мужчина в возрасте от 50 до 80, умрёт в конце сезона. Роль подходит для настоящего времени, так что актёр не должен быть чересчур старым. В списке студии значатся Брайан Крэнстон, Роберт Дюваль, Кевин Клайн, Джон Литгоу, Курт Расселл. Студии нравятся Роберт Дюбаль и Энтони Хопкинс, но они чересчур старые, лучше кого-то в духе Крэнстона. По всей видимости, речь идёт о Майкле Эвансе.

Главная героиня, испанского или латинского происхождения, из Бразилии. Учёная, свободно говорит на английском. Нанотехнолога Ван Мяо в сериале не будет — его образ и функции «разделили» на нескольких персонажей, и эта героиня будет отвечать за одного из них. Как раз в её сюжетной линии мы узнаем об ОЗТ и мире игры «Задача трёх тел».

Радж (25-35 лет), главный герой. Британец, но или с индийскими корнями, или южноазиатскими. Влиятельный, харизматичный и умный. Роль эквивалентна персонажу Дин И, физику-теоретику, парню Ян Дун (дочери Е). В финале он выбирает сторону адвентистов (одно из двух крыльев ОЗТ; одни хотели, чтобы инопланетяне погубили человечество, а другие надеялись, что с инопланетянами можно будет сосуществовать).

Безымянный главный герой, темнокожий, около 30 лет. Без подробностей. На его роль рассматривают Тристана Уалдза, Марка Ричардсона или Брэндона Белла.

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Это все подробности, известные из карточки. Netflix пока планирует экранизировать только первый том, но за успехом первого может прийти и второй, а потом и третий. Что касается адаптаций персонажей, то схожими приёмами («слиянием» или «разделением» функций героев) пользовались как и в «Игре престолов» (скорее неудачно), так и в «Пространстве» (скорее удачно).

Напомним, что это не первая попытка экранизировать «Задачу трёх тел». Сперва полнометражный фильм начали снимать сами китайцы, они даже успели отснять какие-то эпизоды (в сети даже есть кадры), но позже картина оказалась в производственном аду. Затем СМИ рассказали, что за экранизацию берётся Amazon — но выяснилось, что китайские правообладатели не давали на это разрешение.

Кроме того, китайская же студия готовит анимационный сериал — неизвестно, на какой он стадии.

И сейчас китайские продюсеры объединились с Netflix, чтобы снова попытаться снять сериал — но спустя четыре месяца после анонса одного из продюсеров отравили, он скончался в больнице. Полиция подтверждала, что отравление было преднамеренным.

Так что остаётся только подождать.