В Китае отравлен продюсер будущего сериала «Задача трёх тел» от Netflix. Подозревают его коллегу

Что-то невероятное разворачивается вокруг экранизации научно-фантастического цикла Лю Цысиня «В память о прошлом Земли» (его ещё называют «Задача трёх тел» — по первой книге).

Мы уже рассказывали, что в начале сентября Netflix вместе с шоураннерами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом начали работать над сериалом-адаптацией цикла. Со сценарием им помогает Александр Ву («Настоящая кровь», второй сезон «Террора»), а Лю Цысинь и писатель Кен Лю (переводил книги фантаста на английский) выступают консультантами. Разумеется, у американской компании есть китайские партнёры — большая группа компаний YooZoo. Она известна в том числе по разработке мобильной игры в мире «Игры престолов» под названием Game of Thrones: Winter is Coming.

В среду в китайских соцсетях Бюро общественной безопасности по Пекину опубликовало сообщение, что задержало подозреваемого по делу об отравлении, которое случилось ещё 17 декабря — тогда жертву удалось вовремя госпитализировать и спасти. Как оказалось, отравление было преднамеренным, пострадал господин Линь Ци — председатель YooZoo Games и исполнительный продюсер сериала «Задача трёх тел». Подозреваемый — господин Сюй Яо, коллега Линь Ци. Он руководит телеподразделением компании, отвечающим в том числе за разработку сериала. Бюро отмечает, что расследование продолжается.

Издание Variety прошерстило местные медиа и раздобыло несколько подробностей. Линь Ци — ему ныне 39 лет — основал компанию ещё в 2009 году. Предполагаемый отравитель — ему тоже 39 лет — присоединился к компании лишь в 2017-м и быстро стал руководителем всей франшизы «Задача трёх тел», он занимался её развитием и управлением.

Местные СМИ также писали, что между коллегами был некий конфликт, который и мог привести к отравлению. Представители поначалу YooZoo отрицали слухи, но в итоге, когда Бюро рассказало про инцидент и задержание Сюй Яо, выразили поддержку близким Линь Ци.

Предположительно, жертву отравили при помощи пуэра. При первых симптомах Линь Ци доставили в больницу, где врачи сразу же вызвали полицию. Продюсера удалось спасти, ныне его состояние оценивается как стабильное.

Это уже не первый конфликт вокруг новой телеадаптации. Ранее сенаторы Республиканской партии США отправили в штаб Netflix письмо, в котором выразили озабоченность по поводу решения экранизировать цикл Лю Цысиня, поскольку писатель поддерживал позицию китайских властей по отношению к мусульманским уйгурам в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Подробнее об этом мы рассказывали в материале о скандалах вокруг «Мулан». Сервис отделался отпиской — представители заявили, что будут и дальше работать над сериалом, а «Лю Цысинь — лишь автор книг, а не создатель сериала».

Это уже не первая попытка экранизировать книги. Сперва китайская команда пыталась снять полнометражный фильм по первой книге, но в итоге проект заглох. В сети даже можно найти промо-материалы и первые кадры.

Затем ходили слухи, что за адаптацию в виде сериала взялся Amazon, но китайские представители их отрицали. Проект тоже так и не вышел — не было даже каких-то материалов.

Потом за адаптацию в формате анимационного сериала взялась YooZoo Pictures — подразделение упомянутой YooZoo. В сети даже появился концепт-ролик. Команда планировала выпустить 24 эпизода, но вскоре новости о мультсериале снова затихли. Сейчас его в планах выпустить в 2021 году.

Впрочем, СМИ пишут, что в конце декабря завершились съёмки китайского игрового сериала — не для Netflix, а для местных платформ.

Напомним, цикл «В память о прошлом Земли» рассказывает о первом контакте с пришельцами с альфы Центавра. События первого тома начинаются с того, что сразу несколько ученых без явных причин кончают с собой, а законы физики перестают работать.