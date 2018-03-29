Интернет-гигант и стриминговый сервис Amazon планирует экранизировать научно-фантастический цикл китайского фантаста Лю Цысиня «Память о прошлом Земли» (больше известного по названию первой книги — «Задача трёх тел») в виде крупнобюджетного сериала. Стоить шоу будет рекордные миллиард (!) долларов, сообщает портал io9.

Издание обнаружило в отчётах сайта Financial Times информацию о грядущей сделке Amazon. Сервис ищет международных инвесторов, которые готовы вложиться в производство шоу. По планам интернет-гиганта, оно будет идти три сезона — по одному на каждый том цикла.

При этом в заявлении китайской компании Youzu Pictures упоминается, что именно она владеет правами на кино- и ТВ-экранизации «Задачи трёх тел». Компания никак не комментирует отчёт Amazon и не сообщает, обращался ли к ней интернет-гигант. Сам Лю Цысинь ничего не знает о проекте Amazon, к нему тоже никто не обращался по поводу экранизации. Журналисты io9 направили комментарии интернет-гиганту и ждут ответа. Именно Youzu Pictures занимается производством полнометражного фильма по мотивам первой книги. Он должен выйти в 2019 году, а его бюджет составляет примерно 30 миллионов долларов.

«Задача трёх тел» — редкий случай, когда китайскому фантасту удаётся получить огромную популярность за пределами своей страны. Роман не только завоевал престижнейшую премию «Хьюго», но и был тепло принят критиками и читателями. Сюжет книги начинается ещё во времена Культурной революции в КНР, когда правительство запускает секретный проект по поиску внеземных цивилизаций. Позже действие переносится в начало XXI века — исследователь-нанотехнолог становится свидетелем череды странных явлений: от самоубийства учёных по всему миру до неверных результатов на ускорителях частиц. Похоже, первый контакт с пришельцами оказался успешным…