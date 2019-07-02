Короткометражка: концепт-ролик «Задачи трёх тел», который может лечь в основу экранизации

В конце июня мы рассказывали, что китайская компания YooZoo Pictures в сентябре 2019-го планирует начать съёмки экранизации НФ-цикла Лю Цысиня «В память о прошлом Земли». В первом сезоне — посвящённом первой книге — авторы обещают 24 эпизода.

Позднее издание The Verge уточнило, что экранизация может быть анимационной. Авторы заметки обратили внимание на концепт-ролик с китайского видеохостинга Bilibili. Оттуда его уже удалили, но успели опубликовать на YouTube.

Видео бегло охватывает события всех трёх книг — оно действительно похоже на концепт для готовящего мультсериала.

Адаптацией романов занимаются авторы другой экранизации — фильма «Блуждающая Земля». Картина, права на широкий показ которой выкупил Netflix, имела большой успех не только в Китае.

Ранее трилогию планировали экранизировать в виде фильмов, но производство приостановилось (хотя у картины уже были промо-кадры и фотографии со съёмочной площадки. В прошлом году адаптировать «В память о прошлом Земли», по слухам, собиралась компания Amazon. Они были готовы потратить около миллиарда долларов на производство, но YooZoo Pictures отказались от продажи прав. Вполне возможно, что Netflix и Amazon ещё поборются за права на широкий прокат сериала за пределами Китая.