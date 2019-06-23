Компания YooZoo Pictures в сентябре этого года планирует начать съёмки научно-фантастического сериала по мотивам трилогии Лю Цысиня «В память о прошлом Земли». Будущее шоу получит название «Задача трёх тел» — также называется первый роман трилогии. В первом сезоне планируется 24 эпизода. На его производство, предположительно, уйдёт год, пишет The Verge.

Адаптацией займутся авторы другой экранизации по Цысиню — фильма «Блуждающая Земля». Картина, права на широкий показ которой выкупил Netflix, имела большой успех не только в Китае и собрала кассу в 700 миллионов долларов в мировом прокате.

Трилогию уже экранизировали в Китае. В 2016 году режиссёр Фанфан Чжан снял фильм «Задача трёх тел», но он был отменён по ряду причин. В прошлом году адаптировать «В память о прошлом Земли» собиралась компания Amazon. Они были готовы потратить около миллиарда долларов на производство, но YooZoo Pictures отказались от продажи прав. Вполне возможно, что Netflix и Amazon ещё поборются за права на широкий прокат сериала за пределами Китая.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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