«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая

В ближайшем будущем учёные совершают ужасающее открытие — Солнце начинает распадаться и превращаться в красный гигант. Если ничего не предпринять, через сотню лет в результате расширения звезда уничтожит Землю и всё человечество. А через триста лет погибнет вся Солнечная система. Объединившись перед лицом угрозы, все страны мира организуют Единое правительство, которое решает превратить планету в своего рода космический корабль. Человечество создаёт систему подземных убежищ и десять тысяч планетарных двигателей. С их помощью инженеры и учёные намерены разогнать Землю и отправиться к Альфе Центавра, ближайшей звезде.

The Wandering Earth / 流浪地球 Жанр: фильм-катастрофа, научная фантастика

Режиссёр: Франт Гво

В ролях: Джеки Ву, Цюй Чусяо, Ли Гуанцзэ, Нг Ман-Тат, Чжао Цзиньмай

Премьера в Китае: 5 февраля 2019 года

Похоже на: «2012» (2009), «Армагеддон» (1998), фильмы Роланда Эммериха, «Интерстеллар» (2014)



Феномен в Китае

«Удачи в вашем космическом путешествии. Удачи с будущими китайскими научно-фантастическими фильмами».

Такой напутствующий пост создателям «Блуждающей Земли» опубликовал в китайской социальной сети Weibo Джеймс Кэмерон. То ли помогло благословение легендарного режиссёра, то ли жители страны решили поддержать отечественный кинематограф, то ли подгадали удачную дату для премьеры — а, может, и всё вместе, — но картина стартовала с грандиозным успехом и стала второй по сборам в китайском прокате среди всех фильмов. Касса фильма с начала февраля составила почти 700 миллионов долларов при производственном бюджете в 50 миллионов (это большие деньги для китайского кино). «Блуждающая Земля» уступает лишь картине «Война волков 2», собравшей 840 миллионов.

Над фильмом корпели четыре года, и он полностью снят в Китае. К зарубежным коллегам обращались лишь для создания практических эффектов (им помогала новозеландская Weta Workshop) и спецэффектов (немецкая Pixomondo и корейская Dexter Studios). При этом 75% компьютерной графики рисовали именно китайцы.

Как признаётся режиссёр Франт Гво, ему не сразу удалось убедить людей, поскольку в Китае к научной фантастике относятся скептически. Впрочем, он считает, что скоро ситуация изменится.

Я верю, что скоро индустрия кино в Китае станет более профессиональной и зрелой (как, например, в Голливуде), кинематографисты получат доступ ко всем необходимым инструментам и ресурсам, и это позволит им сосредоточиться на самой истории. Если говорить образно, то, чтобы снять кино, вам нужны карандаш и бумага. В Китае вам сперва нужно найти карандаш и бумагу. Франт Гво, режиссёр

Во многом режиссёру помогла любовь к научной фантастике — он обожает «Космическую одиссею», «Терминатора 2» и «Интерстеллар». Гво уверен, что фильм стал хитом, в числе прочего, благодаря фантастическому антуражу. Но главная причина — в темах, которые поднимает «Блуждающая Земля». Это традиционные китайские ценности, близкие и понятные не только жителям Поднебесной, но и людям по всему миру, — любовь к родине и семье. К тому же фильм вышел как нельзя более вовремя — под китайский Новый год и сопутствующие праздники.

В нашей культуре мы никогда не сможем расстаться со своей любовью к родине. Франт Гво, режиссёр

Успех фильма заметили в Netflix и предложили китайской студии продать сервису права на показ «Блуждающей Земли» по всему миру. Пока в библиотеке фильм ещё не появился, но, вероятно, стоит ждать в ближайшее время — обычно Netflix добавляет ленты в библиотеки спустя две-четыре недели после завершения проката.

Каким был рассказ Лю Цысиня

Да, это не ошибка — в основу двухчасового фильма лёг короткий рассказ на тридцать-сорок страниц. Так что если Франт Гво хотел, чтобы его сравнивали с западными режиссёрами, он того добился — Питеру Джексону, превратившему «Хоббита» в трилогию, растёт достойная смена!

Если без шуток, то с первоисточником Джексону повезло намного больше. «Хоббит» — это отличная сказка о приключениях в волшебном мире, в которой есть, с чем работать, и которая сама по себе заслуживает внимания. Чего не скажешь о рассказе Лю Цысиня «Блуждающая Земля».

Фильм заимствовал его фабулу — учёные узнали, что Солнце вскоре превратится в красный гигант и погубит Землю, а значит, надо поскорее строить планетарные двигатели и лететь к Альфе Центавра. Но дальше рассказ губят неубедительность и наивность. Она присуща и другим произведениям Лю Цысиня — например, трилогии «В память о прошлом Земли», — но в «Блуждающей Земле» принимает просто колоссальные масштабы.

Например, в начале учительница младших классов объясняет главному герою — школьнику, от лица которого ведётся повествование, — почему человечество решило строить планетарные двигатели, а не корабли-ковчеги. Якобы проблема в том, что замкнутая малая биосфера не может выдержать испытание временем, а значит, космические суда обречены на гибель. Удивительно, что писатель запросто вводит допущение вида «люди отстроили за четыреста лет десять тысяч колоссальных двигателей и сотни убежищ под землёй», но при этом довольно типичные космические корабли кажутся ему нереалистичными.

Окончательно картину мира рушит финальный сюжетный поворот. Оказывается, что всё это время учёные якобы обманывали жителей Земли: за четыреста лет солнечная активность не изменилась, и угрозы взрыва не было! Неужто за четыре века никто не смог этого увидеть? Неужто столько времени тысячи и тысячи людей обманывали всю цивилизацию? Утритесь, Кубрик и NASA с вашим лунным заговором!

Но и это не всё. В самом конце Солнце всё же взрывается, хотя герои несколько страниц назад убедились, что никакой солнечной активности катастрофе не предшествовало! Выходит, что заговорщики в итоге спасли человечество, но как так получилось — неясно.

Кроме того, некоторые поклонники фантастики ругают этот рассказ Лю Цысиня за украденную идею: французский фантаст Франсис Карсак выпустил роман «Бегство Земли» с очень схожей фабулой ещё в 1960-м. Параллелей и впрямь немало — вплоть до столкновения Земли с астероидом/минами и бунтом населения. Но ставить штамп «плагиат» в этом случае нет смысла, и прежде всего из-за формы. Там, где Карсак развернул масштабную трагедию и затронул несколько любопытных фантастических концепций, Лю Цысинь обошёлся коротенькой зарисовкой «как бы это выглядело у меня», не претендуя на большее. Стоит ли его за это ругать? Скорее нет, даже если он и впрямь кое-что подсмотрел у «Бегства Земли».

Китайская фантастика неспроста напоминает работы американских классиков середины XX века. Из-за культурной изоляции тамошние писатели только сейчас начинают знакомиться с культовыми западными книгами. Вероятно, те свежесть и оригинальность, за которые мы ценим современную западную НФ, скоро придут и на Восток.

Каким получился фильм?

Прежде всего — невероятно зрелищным и эпичным! По размаху «Блуждающая Земля» не уступает блокбастерам Роланда Эммериха, а вот «картинка» смотрится немного хуже, чем в привычных голливудских хитах. Правда, не стоит забывать, что и бюджет у китайцев был примерно как у первого «Дэдпула». Но там, где Тим Миллер ограничился полностью компьютерной сценой погони, китайцы за те же деньги отгрохали космическую станцию, планетарные двигатели и завораживающие виды Юпитера. Даже немного обидно, что из-за Netflix «Блуждающую Землю» в итоге не покажут в кинотеатрах, — выгоднее всего она смотрится именно на большом экране.

Стоит сразу уяснить, что научная достоверность у этой махины неоднозначная. С одной стороны, создатели не скупятся на детали — например, показывают правильную центрифугу на космической станции и объясняют финальный взрыв с точки зрения химии. С другой же… да о какой достоверности может идти речь в фильме, где люди отстроили десять тысяч планетарных двигателей, при помощи которых разгоняют планету! А потом ещё и пытаются вручную перевести режим работы такого двигателя и одним махом взломать его систему!

Подобные условности могут стать для кого-то проблемой. Если вы сможете их принять, то картина вам понравится — хотя бы в качестве развлечения на вечер. Иначе велик шанс провести пару часов с фейспалмом, время от времени крича в экран.

Но на самом деле весь этот масштаб и надвигающаяся катастрофа — лишь декорации для истории одной семьи. Тайконавт Лю Пэйцян семнадцать лет назад отправился на космическую навигационную станцию в 100 тысячах километров от Земли с особо важным поручением — и с тех пор мечтает лишь о встрече с сыном Лю Ци, который за эти годы уже забыл отца и вырос хулиганом.

Лю Пэйцян должен был вот-вот вернуться на поверхность, но из-за новой угрозы этого сделать не выходит. В итоге отцу и сыну удаётся связаться друг с другом — но лишь из-за трагического стечения обстоятельств. Вся семейная линия выписана отлично, потому что создатели говорят на языке эмоций, который понятен жителям любой страны.

Правда, не все взаимоотношения персонажей легко принять, всё-таки культурных различий хватает. Скажем, названная сестра главного героя Хан Додо ведёт себя до ужаса наивно и глупо — какую-никакую значимую сцену ей дали лишь в самом финале.

К сюжетным линиям второстепенных героев вообще много вопросов, с героическим пафосом и трагизмом в них явно перебарщивают. Особенно это касается отряда специалистов, которым поручено доставить ядро к планетарному двигателю. Или взять хотя бы представителей Единого правительства в Земли, которые напрочь отказываются слушать в общем-то разумные доводы Лю Пейцяна.

Впрочем, отдельные второстепенные персонажи удались на славу — особенно очень характерный, эмоциональный и любящий поругаться дедушка Лю Ци по имени Хань Дзянь. Ему хочется аплодировать, когда он отсыпает подзатыльники своему бестолковому внуку, а потом берёт дело в свои руки!

Отдельно российских зрителей порадует товарищ Лю Пэйцяня по космической станции полковник Макаров (его сыграл российский актёр Аркадий Шароградский). И хотя создатели подлили немного «клюквы», она воспринимается совсем не так грубо, как в том же «Армагеддоне» или других американских фильмах, — здесь наш соотечественник показан профессионалом и героем.