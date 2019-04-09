В ближайшем будущем учёные совершают ужасающее открытие — Солнце начинает распадаться и превращаться в красный гигант. Если ничего не предпринять, через сотню лет в результате расширения звезда уничтожит Землю и всё человечество. А через триста лет погибнет вся Солнечная система.

Объединившись перед лицом угрозы, все страны мира организуют Единое правительство, которое решает превратить планету в своего рода космический корабль. Человечество создаёт систему подземных убежищ и десять тысяч планетарных двигателей. С их помощью инженеры и учёные намерены разогнать Землю и отправиться к Альфе Центавра, ближайшей звезде.

The Wandering Earth / 流浪地球

Жанр: фильм-катастрофа, научная фантастика
Режиссёр: Франт Гво
В ролях: Джеки Ву, Цюй Чусяо, Ли Гуанцзэ, Нг Ман-Тат, Чжао Цзиньмай

Премьера в Китае: 5 февраля 2019 года
Похоже на: «2012» (2009), «Армагеддон» (1998), фильмы Роланда Эммериха, «Интерстеллар» (2014)

Феномен в Китае

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая 4

На съёмках «Блуждающей Земли»

«Удачи в вашем космическом путешествии. Удачи с будущими китайскими научно-фантастическими фильмами».

Такой напутствующий пост создателям «Блуждающей Земли» опубликовал в китайской социальной сети Weibo Джеймс Кэмерон. То ли помогло благословение легендарного режиссёра, то ли жители страны решили поддержать отечественный кинематограф, то ли подгадали удачную дату для премьеры — а, может, и всё вместе, — но картина стартовала с грандиозным успехом и стала второй по сборам в китайском прокате среди всех фильмов. Касса фильма с начала февраля составила почти 700 миллионов долларов при производственном бюджете в 50 миллионов (это большие деньги для китайского кино). «Блуждающая Земля» уступает лишь картине «Война волков 2», собравшей 840 миллионов.

Над фильмом корпели четыре года, и он полностью снят в Китае. К зарубежным коллегам обращались лишь для создания практических эффектов (им помогала новозеландская Weta Workshop) и спецэффектов (немецкая Pixomondo и корейская Dexter Studios). При этом 75% компьютерной графики рисовали именно китайцы.

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая 9

Слева направо: Лю Цысинь, Джеймс Кэмерон, Франт Гво

Как признаётся режиссёр Франт Гво, ему не сразу удалось убедить людей, поскольку в Китае к научной фантастике относятся скептически. Впрочем, он считает, что скоро ситуация изменится.

Я верю, что скоро индустрия кино в Китае станет более профессиональной и зрелой (как, например, в Голливуде), кинематографисты получат доступ ко всем необходимым инструментам и ресурсам, и это позволит им сосредоточиться на самой истории. Если говорить образно, то, чтобы снять кино, вам нужны карандаш и бумага. В Китае вам сперва нужно найти карандаш и бумагу.

Франт Гво, режиссёр

Во многом режиссёру помогла любовь к научной фантастике — он обожает «Космическую одиссею», «Терминатора 2» и «Интерстеллар». Гво уверен, что фильм стал хитом, в числе прочего, благодаря фантастическому антуражу. Но главная причина — в темах, которые поднимает «Блуждающая Земля». Это традиционные китайские ценности, близкие и понятные не только жителям Поднебесной, но и людям по всему миру, — любовь к родине и семье. К тому же фильм вышел как нельзя более вовремя — под китайский Новый год и сопутствующие праздники.

В нашей культуре мы никогда не сможем расстаться со своей любовью к родине.

Франт Гво, режиссёр

Успех фильма заметили в Netflix и предложили китайской студии продать сервису права на показ «Блуждающей Земли» по всему миру. Пока в библиотеке фильм ещё не появился, но, вероятно, стоит ждать в ближайшее время — обычно Netflix добавляет ленты в библиотеки спустя две-четыре недели после завершения проката.

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая 10

Каким был рассказ Лю Цысиня

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая 2

Да, это не ошибка — в основу двухчасового фильма лёг короткий рассказ на тридцать-сорок страниц. Так что если Франт Гво хотел, чтобы его сравнивали с западными режиссёрами, он того добился — Питеру Джексону, превратившему «Хоббита» в трилогию, растёт достойная смена!

Если без шуток, то с первоисточником Джексону повезло намного больше. «Хоббит» — это отличная сказка о приключениях в волшебном мире, в которой есть, с чем работать, и которая сама по себе заслуживает внимания. Чего не скажешь о рассказе Лю Цысиня «Блуждающая Земля».

Фильм заимствовал его фабулу — учёные узнали, что Солнце вскоре превратится в красный гигант и погубит Землю, а значит, надо поскорее строить планетарные двигатели и лететь к Альфе Центавра. Но дальше рассказ губят неубедительность и наивность. Она присуща и другим произведениям Лю Цысиня — например, трилогии «В память о прошлом Земли», — но в «Блуждающей Земле» принимает просто колоссальные масштабы.

Например, в начале учительница младших классов объясняет главному герою — школьнику, от лица которого ведётся повествование, — почему человечество решило строить планетарные двигатели, а не корабли-ковчеги. Якобы проблема в том, что замкнутая малая биосфера не может выдержать испытание временем, а значит, космические суда обречены на гибель. Удивительно, что писатель запросто вводит допущение вида «люди отстроили за четыреста лет десять тысяч колоссальных двигателей и сотни убежищ под землёй», но при этом довольно типичные космические корабли кажутся ему нереалистичными.

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая 3

Окончательно картину мира рушит финальный сюжетный поворот. Оказывается, что всё это время учёные якобы обманывали жителей Земли: за четыреста лет солнечная активность не изменилась, и угрозы взрыва не было! Неужто за четыре века никто не смог этого увидеть? Неужто столько времени тысячи и тысячи людей обманывали всю цивилизацию? Утритесь, Кубрик и NASA с вашим лунным заговором!

Но и это не всё. В самом конце Солнце всё же взрывается, хотя герои несколько страниц назад убедились, что никакой солнечной активности катастрофе не предшествовало! Выходит, что заговорщики в итоге спасли человечество, но как так получилось — неясно.

Кроме того, некоторые поклонники фантастики ругают этот рассказ Лю Цысиня за украденную идею: французский фантаст Франсис Карсак выпустил роман «Бегство Земли» с очень схожей фабулой ещё в 1960-м. Параллелей и впрямь немало — вплоть до столкновения Земли с астероидом/минами и бунтом населения. Но ставить штамп «плагиат» в этом случае нет смысла, и прежде всего из-за формы. Там, где Карсак развернул масштабную трагедию и затронул несколько любопытных фантастических концепций, Лю Цысинь обошёлся коротенькой зарисовкой «как бы это выглядело у меня», не претендуя на большее. Стоит ли его за это ругать? Скорее нет, даже если он и впрямь кое-что подсмотрел у «Бегства Земли».

Китайская фантастика неспроста напоминает работы американских классиков середины XX века. Из-за культурной изоляции тамошние писатели только сейчас начинают знакомиться с культовыми западными книгами. Вероятно, те свежесть и оригинальность, за которые мы ценим современную западную НФ, скоро придут и на Восток.

Каким получился фильм?

Прежде всего — невероятно зрелищным и эпичным! По размаху «Блуждающая Земля» не уступает блокбастерам Роланда Эммериха, а вот «картинка» смотрится немного хуже, чем в привычных голливудских хитах. Правда, не стоит забывать, что и бюджет у китайцев был примерно как у первого «Дэдпула». Но там, где Тим Миллер ограничился полностью компьютерной сценой погони, китайцы за те же деньги отгрохали космическую станцию, планетарные двигатели и завораживающие виды Юпитера. Даже немного обидно, что из-за Netflix «Блуждающую Землю» в итоге не покажут в кинотеатрах, — выгоднее всего она смотрится именно на большом экране.

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая 1

Стоит сразу уяснить, что научная достоверность у этой махины неоднозначная. С одной стороны, создатели не скупятся на детали — например, показывают правильную центрифугу на космической станции и объясняют финальный взрыв с точки зрения химии. С другой же… да о какой достоверности может идти речь в фильме, где люди отстроили десять тысяч планетарных двигателей, при помощи которых разгоняют планету! А потом ещё и пытаются вручную перевести режим работы такого двигателя и одним махом взломать его систему!

Подобные условности могут стать для кого-то проблемой. Если вы сможете их принять, то картина вам понравится — хотя бы в качестве развлечения на вечер. Иначе велик шанс провести пару часов с фейспалмом, время от времени крича в экран.

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая 11

Но на самом деле весь этот масштаб и надвигающаяся катастрофа — лишь декорации для истории одной семьи. Тайконавт Лю Пэйцян семнадцать лет назад отправился на космическую навигационную станцию в 100 тысячах километров от Земли с особо важным поручением — и с тех пор мечтает лишь о встрече с сыном Лю Ци, который за эти годы уже забыл отца и вырос хулиганом.

Лю Пэйцян должен был вот-вот вернуться на поверхность, но из-за новой угрозы этого сделать не выходит. В итоге отцу и сыну удаётся связаться друг с другом — но лишь из-за трагического стечения обстоятельств. Вся семейная линия выписана отлично, потому что создатели говорят на языке эмоций, который понятен жителям любой страны.

Правда, не все взаимоотношения персонажей легко принять, всё-таки культурных различий хватает. Скажем, названная сестра главного героя Хан Додо ведёт себя до ужаса наивно и глупо — какую-никакую значимую сцену ей дали лишь в самом финале.

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая 7

К сюжетным линиям второстепенных героев вообще много вопросов, с героическим пафосом и трагизмом в них явно перебарщивают. Особенно это касается отряда специалистов, которым поручено доставить ядро к планетарному двигателю. Или взять хотя бы представителей Единого правительства в Земли, которые напрочь отказываются слушать в общем-то разумные доводы Лю Пейцяна.

Впрочем, отдельные второстепенные персонажи удались на славу — особенно очень характерный, эмоциональный и любящий поругаться дедушка Лю Ци по имени Хань Дзянь. Ему хочется аплодировать, когда он отсыпает подзатыльники своему бестолковому внуку, а потом берёт дело в свои руки!

Отдельно российских зрителей порадует товарищ Лю Пэйцяня по космической станции полковник Макаров (его сыграл российский актёр Аркадий Шароградский). И хотя создатели подлили немного «клюквы», она воспринимается совсем не так грубо, как в том же «Армагеддоне» или других американских фильмах, — здесь наш соотечественник показан профессионалом и героем.

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая

Занимательный фильм-катастрофа из Китая, который в размахе и драматичности не уступает блокбастерам Роланда Эммериха. При всей посредственности оригинального рассказа Лю Цысиня режиссёру удалось снять зрелищное и эпичное кино о семейных ценностях и сплочении человечества перед лицом катастрофы. Правда, с рядом условностей придётся смириться — иначе велик шанс, что картина попросту «не зайдёт».

«Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая
УДАЧНО
  • размах и зрелищность
  • темы семьи и родины
  • русский космонавт
НЕУДАЧНО
  • перебор с пафосом и трагизмом
  • не стоит искать научной достоверности
7ДОСТОЙНО

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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