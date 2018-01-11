Все мы любим считать чужие деньги. Особенно когда это касается кино. Ведь от того, какие фильмы окупятся, а какие провалятся, зависит, что Голливуд будет снимать в ближайшие годы. Давайте вспомним о самых успешных фильмах 2017 года, которые больше всего заработали в прокате.

Самые кассовые фильмы

Для начала посчитаем, какие фильмы были самыми кассовыми — то есть просто собрали много денег, без учёта бюджета. Цифры даны только за 2017-й, без учёта сборов в 2018 году.

10. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Сборы: $795 миллионов

По меркам серии про пиратов, результат слабый. Меньше собрала только самая первая часть 15 лет назад, а по сборам в США пятые «Пираты» уступили даже первым. Отчасти дело в скандалах, связанных с Джонни Деппом, но в целом франшиза просто исчерпала себя. Впрочем, нет худа без добра: пиратская серия перешагнула планку в четыре миллиарда суммарных сборов. На этой высокой ноте стоило бы проводить Джека Воробья на покой, но вместо этого ходят разговоры о шестом фильме.

9. Чудо-женщина

Сборы: $821 миллион

В американском прокате «Чудо-женщина» поставила рекорд для киновселенной DC, но в мировом собрала меньше, чем «Бэтмен против Супермена». В любом случае, это хит, пятикратно окупивший бюджет. «Чудо-женщина» вернула Голливуду веру в кино про супергероинь, которую подорвали провалы «Электры» и «Женщины-кошки».

А режиссёр Пэтти Дженкинс поставила особый рекорд: на её счету теперь самый кассовый фильм, снятый женщиной, не считая мультфильмов. Ну, вы понимаете: «Холодное сердце» не одолеть.

8. Тор: Рагнарёк

Сборы: $845 миллионов

DC пытается угнаться за Marvel, но те, как всегда, остаются впереди. Даже «Тор: Рагнарёк», наименее кассовый из трёх марвеловских фильмов этого года, легко обогнал «Чудо-женщину». «Рагнарёк» собрал значительно больше, чем два предыдущих фильма про бога грома. Во многом за счёт юмора и нестандартного подхода к герою — спасибо режиссёру Тайке Вайтити.

7. Стражи галактики. Часть 2

Сборы: $863 миллиона

Почти такие же показатели у другого марвеловского блокбастера. Комедийный боевик Джеймса Ганна про команду космических героев-жуликов выиграл у «Рагнарёка» совсем чуть-чуть (эх, на такое «чуть-чуть» можно снять пару неплохих фильмов!). Впрочем, и бюджет у фильма Ганна был почти на столько же больше.

Как и в случае с «Тором», сиквел собрал больше, чем первая часть «Стражей». Оно и понятно: три года назад енот и компания были тёмными лошадками, а теперь это всеобщие любимцы.

6. Война волков 2

Сборы: $870 миллионов

У вас отвисли челюсти, и вы бросились гуглить, что это за фильм? Поверьте, у нас была та же реакция, когда мы узнали, сколько собрал этот китайский боевик. Он не выходил в России, а в США поступал только в ограниченный прокат. Его вообще показали всего в шести странах. Но это не помешало картине собрать 870 миллионов. А всё потому, что китайских зрителей больше миллиарда, и им не важно, смотрят ли их кино на западе. Киноиндустрия Поднебесной окупается на внутреннем рынке.

5. Человек-паук: Возвращение домой

Сборы: $880 миллионов

Самый кассовый фильм киновселенной Marvel в 2017 году, и при этом студия Marvel не получила за него ни цента. Производством и прокатом картины занималась компания Sony, которая всё ещё владеет правами на Паука, а с киновселенной этот фильм связан только сюжетом.

«Возвращение домой» стало вторым по сборам фильмом про этого героя, не дотянув до «Человека-паука 3». Да, тот самый фильм, который у критиков принято ругать, остаётся самым кассовым.

4. Гадкий я 3

Сборы: $1.033 миллиона

Третий мультфильм студий Illumination и Universal про бывшего злодея Грю восторга у критиков не вызвал, но ожидаемо собрал больше миллиарда. Причина проста: миньоны. Вставляете этих милых жёлтых малышей куда угодно, и миллиард у вас в кармане. Сольный фильм про миньонов в своё время собрал даже больше. Учитывая такие доходы, «Гадкого я» наверняка скоро ждёт продолжение. Для Universal это курица, несущая золотые яйца.

3. Звёздные войны: Последние джедаи

Сборы: $1.056 миллионов

Восьмой эпизод «Звёздных войн» принёс прокатчикам более миллиарда долларов за первые три недели, ещё до нового года. Но до двух с половиной миллиардов, заработанных «Пробуждением Силы», сиквел уже не дотянул. Впрочем, корпорация Disney наверняка довольна. Ведь она добилась, чтобы американские сети кинотеатров отдали ей за этот фильм не половину выручки, как обычно, а 65%.

2. Форсаж 8

Сборы: $1.235 миллионов

Но до конца года «Звёздные войны» не успели обойти «Форсаж», ещё одну франшизу студии Universal. Боевик про крутых парней и быстрые тачки поставил исторический рекорд по сборам за первый уик-энд. Неудивительно, что и эту франшизу планируют тянуть бесконечно. В 2019 году нас ждёт спин-офф «Хоббс и Шоу» про героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема, а в 2020-м подоспеет и «Форсаж 9».

1. Красавица и чудовище

Сборы: $1.263 миллиона

А первое место, конечно, у Disney. Студия пересняла свой мультфильм «Красавица и чудовище» с живыми актёрами и заработала на этом рекордную для 2017 года сумму. И даже российские зрители, назло попыткам запретить фильм, вложили в эту копилку 14 миллионов.

Disney нашёл новую формулу успеха: оказывается, можно просто снять успешный фильм ещё раз, добавив совсем чуть-чуть нового. В ближайшие годы студия будет развивать этот подход. На подходе живые версии «Аладдина», «Дамбо» и «Мулан», новый «Король-Лев», «Книга джунглей два», приключения Кристофера Робина и возвращение Мэри Поппинс. Добро пожаловать в мир бесконечных ремейков!

Самые прибыльные фильмы

Мы назвали самые кассовые фильмы 2017 года, но не учли их бюджеты. А они влияют на то, окупится ли проект. Поэтому мы постарались подсчитать ещё и топ-5 самых прибыльных картин года по соотношению сборов и бюджета.

5. Оно

Сборы: $698 миллионов

Бюджет: $35 миллионов

Окупился в 20 раз

Экранизация Стивена Кинга чуть-чуть не дотянула до десятки самых кассовых фильмов (она была бы на 11 месте) и стала самым кассовым хоррором всех времён, если считать только картины с рейтингом R.

4. Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Сборы: $306 миллионов

Бюджет: $15 миллионов

Окупился в 20,4 раза

Приквел спин-оффа франшизы «Заклятие» — звучит жутко, но вторичность явно не отпугнула зрителей. Фильм собрал вдвое меньше, чем у «Оно», но и бюджет «Аннабель» в два раза ниже.

3. Война волков 2

Сборы: $870 миллионов

Бюджет: $30 миллионов

Окупился в 28 раз

Неожиданный хит из Китая попал и в эту часть нашего топа. Свои гигантские доходы он заработал с бюджетом меньше, чем у «Оно». По китайским меркам 30 миллионов — это много, но по меркам Голливуда — сущая ерунда. Кстати, «Войну волков 2» выдвинули от Китая на «Оскар» за лучший иностранный фильм, так что, возможно, этот боевик покажут и в России.

2. Сплит

Сборы: $278 миллионов

Бюджет: $9 миллионов

Окупился в 30 раз

В триллере М. Найта Шьямалана про похищение и маньяка, снятом на студии Blumhouse, большая часть, вероятно, ушла на гонорар Джеймса Макэвоя. Он тут фактически играет несколько ролей, изображая безумца с расстройством множественной личности.

1. Прочь

Сборы: $254 миллиона

Бюджет: $4,5 миллиона

Окупился в 56 раз

Наконец, самый прибыльный фильм года — «Прочь». Снова триллер о похищении от той же студии Blumhouse, но с фантастическим элементом. Он собрал чуть меньше «Сплита», но стоил ровно вдвое дешевле. Умеют же на этой студии с умом тратить деньги! «Прочь» привлёк аудиторию скандальной темой расизма, но также порадовал закрученным сюжетом и хорошей актёрской игрой.

Успех «Сплита» и «Прочь» даёт надежду, что в Голливуде не всё будет сводиться к спецэффектам и франшизам. Останется место и независимому кино, делающему упор на сценарий и актёров.