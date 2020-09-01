Шоураннеры «Игры престолов» работают над сериалом по «Задачам трех тел» Лю Цысиня

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс займутся сериалом для Netflix по мотивам научно-фантастической трилогии «В память о прошлом Земли» Лю Цысиня.

Цикл рассказывает о первом контакте с пришельцами с альфы Центавра. События первого тома — «Задачи трех тел» — начинаются с того, что сразу несколько ученых без явных причин кончают с собой, а законы физики перестают работать.

Это первый крупный проект Бениоффа и Уайсса в рамках контракта с онлайн-кинотеатром, который они подписали в 2019 году. По их словам, трилогия Лю Цысиня — самая амбициозная научно-фантастическая серия книг.

Александр Ву («Настоящая кровь») вместе с ними будет работать над сценарием. А Цысинь и Кен Лю, который переводил книги на английский, выступят консультантами.

Сам автор «Задачи трех тел» подчеркнул, что очень уважает и верит в творческую команду, которая занимается адаптацией его книг.

Дата выхода сериала не называется.