«Эксмо» переиздаст «Штамм „Андромеда“» Майкла Крайтона

Издательство «Эксмо» перевыпустит на русском языке классический роман Майкла Крайтона «Штамм „Андромеда“».

Последний раз на русском книгу публиковали в 1997-м. Роман выйдет с новым переводом Вадима Алтаева. В издание войдет эпилог романа, отсутствовавший в предыдущих русскоязычных изданиях.

Спутник-зонд падает на землю и приземляется в пустынном районе на северо-востоке Аризоны. Ближайший к этому месту город полностью вымирает: груды тел лежат на земле, на лицах застыло удивление. Из всех жителей уцелели только двое: старик и ребёнок. Но кошмар только начинается… Захватывающий триллер от автора «Парка Юрского периода» и «Сферы» о смертоносном внеземном микроорганизме, который угрожает уничтожить человечество.

Роман дважды экранизировался — в 1971 году вышел полнометражный фильм, а в 2008 году увидел свет мини-сериал.

Книга выйдет ориентировочно в июне.