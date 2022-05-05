«Эксмо» переиздаст «Штамм „Андромеда“» Майкла Крайтона

Издательство «Эксмо» перевыпустит на русском языке классический роман Майкла Крайтона «Штамм „Андромеда“».
Последний раз на русском книгу публиковали в 1997-м. Роман выйдет с новым переводом Вадима Алтаева. В издание войдет эпилог романа, отсутствовавший в предыдущих русскоязычных изданиях.
Спутник-зонд падает на землю и приземляется в пустынном районе на северо-востоке Аризоны. Ближайший к этому месту город полностью вымирает: груды тел лежат на земле, на лицах застыло удивление. Из всех жителей уцелели только двое: старик и ребёнок. Но кошмар только начинается…
Захватывающий триллер от автора «Парка Юрского периода» и «Сферы» о смертоносном внеземном микроорганизме, который угрожает уничтожить человечество.
Роман дважды экранизировался — в 1971 году вышел полнометражный фильм, а в 2008 году увидел свет мини-сериал.
Книга выйдет ориентировочно в июне.
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