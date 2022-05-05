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    Новости

    «Эксмо» переиздаст «Штамм „Андромеда“» Майкла Крайтона

    5 мая 2022
    05.05.2022
    197
    1 минута на чтение

    Издательство «Эксмо» перевыпустит на русском языке классический роман Майкла Крайтона «Штамм „Андромеда“».

    Последний раз на русском книгу публиковали в 1997-м. Роман выйдет с новым переводом Вадима Алтаева. В издание войдет эпилог романа, отсутствовавший в предыдущих русскоязычных изданиях.

    «Эксмо» переиздаст «Штамм „Андромеда“» Майкла Крайтона

    Спутник-зонд падает на землю и приземляется в пустынном районе на северо-востоке Аризоны. Ближайший к этому месту город полностью вымирает: груды тел лежат на земле, на лицах застыло удивление. Из всех жителей уцелели только двое: старик и ребёнок. Но кошмар только начинается…

    Захватывающий триллер от автора «Парка Юрского периода» и «Сферы» о смертоносном внеземном микроорганизме, который угрожает уничтожить человечество.

    Роман дважды экранизировался — в 1971 году вышел полнометражный фильм, а в 2008 году увидел свет мини-сериал.

    Книга выйдет ориентировочно в июне.

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