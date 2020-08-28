HBO заказал сериал по мотивам романа Майкла Крайтона «Сфера»

HBO заказал новую версию «Сферы» — теперь в виде сериала.
Сценаристом и шоураннером научно-фантастического шоу станет Денис Зе, ранее работавшая над сериалами «В поле зрения», «Готэм», «Терминатор: Битва за будущее» и «Мир Дикого Запада». Продюсерами выступят две студии: Kilter Film Джонатана Нолана и Лизы Джой и Team Downey Роберта Дауни-младшего и Сьюзан Дауни. Помогать будет Warner Bros. Television.
«Сфера» Майкла Крайтона вышла в 1987 году. Книга рассказывала про группу учёных, которые отправляются исследовать огромный космический корабль, пролежавший на дне океана сотни лет. Шаг за шагом команда совершает удивительные открытия, вплоть до того, что на судне используется современный английский. Вскоре они находят золотую сферу, способную воплощать глубинные страхи и желания, из-за чего становится невозможно отличить реальность от иллюзий.
В 1998-м вышел одноимённый фильм-адаптация Барри Левинсона («Человек дождя», «Доброе утро, Вьетнам»), в котором сыграли Дастин Хоффман, Шэрон Стоун и Сэмюэль Л. Джексон.
Других подробностей о грядущем шоу нет.
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