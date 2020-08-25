Энтузиаст расшифровал послание Загадочника из трейлера «Бэтмена»

Пользователь TheMasterD101 расшифровал послание Загадочника, адресованное Бэтмену в трейлере фильма Мэтта Ривза.
По словам энтузиаста, он пользовался методом подбора символов. И вот что у него вышло в конечном итоге:
Бэтмен, что делает лжец, когда он мертв? Он продолжает лгать.
Увы, без контекста разобраться в смысле этого сообщения вряд ли получится.
So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv
— Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020
Впрочем, послание Загадочника можно трактовать несколько иначе, поскольку у «lies» и «still» в английском есть другие значения.
Второй вариант:
Бэтмен, что делает лжец, когда он мертв? Он лежит неподвижно.
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет 1 октября 2021 года.
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В реальном времени обновляем заметку.
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