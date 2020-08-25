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    Новости

    Энтузиаст расшифровал послание Загадочника из трейлера «Бэтмена»

    25 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    25.08.2020
    6388
    0 минут на чтение
    Энтузиаст расшифровал послание Загадочника из трейлера «Бэтмена»

    Пользователь TheMasterD101 расшифровал послание Загадочника, адресованное Бэтмену в трейлере фильма Мэтта Ривза.

    По словам энтузиаста, он пользовался методом подбора символов. И вот что у него вышло в конечном итоге:

    Бэтмен, что делает лжец, когда он мертв? Он продолжает лгать.

    Увы, без контекста разобраться в смысле этого сообщения вряд ли получится.

    Впрочем, послание Загадочника можно трактовать несколько иначе, поскольку у «lies» и «still» в английском есть другие значения.

    Второй вариант:

    Бэтмен, что делает лжец, когда он мертв? Он лежит неподвижно.

    «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет 1 октября 2021 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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