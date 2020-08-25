Энтузиаст расшифровал послание Загадочника из трейлера «Бэтмена»

Пользователь TheMasterD101 расшифровал послание Загадочника, адресованное Бэтмену в трейлере фильма Мэтта Ривза.

По словам энтузиаста, он пользовался методом подбора символов. И вот что у него вышло в конечном итоге:

Бэтмен, что делает лжец, когда он мертв? Он продолжает лгать.

Увы, без контекста разобраться в смысле этого сообщения вряд ли получится.

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv — Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020

Впрочем, послание Загадочника можно трактовать несколько иначе, поскольку у «lies» и «still» в английском есть другие значения.

Второй вариант:

Бэтмен, что делает лжец, когда он мертв? Он лежит неподвижно.

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет 1 октября 2021 года.