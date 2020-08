Энтузиаст расшифровал послание Загадочника из трейлера «Бэтмена»

Пользователь TheMasterD101 расшифровал послание Загадочника, адресованное Бэтмену в трейлере фильма Мэтта Ривза.

По словам энтузиаста, он пользовался методом подбора символов. И вот что у него вышло в конечном итоге:

Увы, без контекста разобраться в смысле этого сообщения вряд ли получится.

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv

— Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020