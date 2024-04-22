«Файги сказал, что кокаин это слишком» — вышел новый трейлер «Дэдпула и Росомахи»

Disney опубликовала новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях.

В ролики герои сражаются друг с другом и агентами Управления временными изменения. А еще болтливый наемник по классике разбивает четвертую стену — шуткой про то, что глава Marvel Studios Кевин Файги сказал, что не надо шутить про кокаин.

Прежде режиссер Шон Леви говорил, что это не продолжение предыдущих двух частей «Дэдпула» в привычном понимании, а скорее самостоятельное произведение.

Премьера состоится 26 июля.