«Файги сказал, что кокаин это слишком» — вышел новый трейлер «Дэдпула и Росомахи»

Disney опубликовала новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях.
В ролики герои сражаются друг с другом и агентами Управления временными изменения. А еще болтливый наемник по классике разбивает четвертую стену — шуткой про то, что глава Marvel Studios Кевин Файги сказал, что не надо шутить про кокаин.
Прежде режиссер Шон Леви говорил, что это не продолжение предыдущих двух частей «Дэдпула» в привычном понимании, а скорее самостоятельное произведение.
Премьера состоится 26 июля.
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