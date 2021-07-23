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    Новости

    Фанаты громят новых «Властелинов вселенной». Похоже, в нем плохо все, кроме анимации

    23 июля 2021
    23.07.2021
    2741
    1 минута на чтение
    Фанаты громят «Властелинов вселенной: Откровения». Похоже, в нем плохо все, кроме анимации

    23 июля вышли первые пять эпизодов «Властелинов вселенной: Откровения» Кевина Смита, и фанаты оригинального мультсериала остались, мягко говоря, недовольны.

    Пользовательских оценок на IMDb пока мало, но большая часть в районе единицы. В первую очередь поклонников разочаровало то, что в сериале фактически нет Хи-Мена. Сам он, как оказалось, больше рассчитан на женскую аудиторию. На фоне этого критике также подвергся вводящий в заблуждение маркетинг, в котором на первый план выводили Хи-Мена. А из преимуществ называют разве что качественную анимацию.

    Ранее Кевин Смит Говорил, что хочет, чтобы его запомнили как создателя новых «Властелинов вселенной». Похоже, так оно и будет, только немного в другом смысле.

    Мы собрали самые яркие отзывы.

    jds-14876:

    Если вы фанат «Хи-Мена и Властелинов вселенной», то сделайте себе одолжение — не тратьте на это свое время. Я дал ему шанс и разочаровался. Очевидно, Кевин Смит солгал, что он фанат мультсериал. Иначе он не поступил бы так с ним.

    nuhzdemir-37362:

    Вчера у меня был День рождения, мне стукнуло 40. «Хи-Мен» был и остается частью моего детства. И я очень ждал новый мультсериал… И вот мы здесь. Это не «Хи-Мен»!

    twittkamp:

    Похоже, теперь делать мультсериалы для мальчиков запрещено. Сериал про Хи-Мена из 80-х был менее сексистским, чем этот мусор.

    daveshields:

    Даже не смотрите его. После второй серии становится очевидно, что дальше лучше не будет. Сделать Хи-Мена второстепенным героем — позор.

    abed-98145:

    Не имею ничего против Тилы, это мой второй любимый персонаж во «Властелинах вселенной». Но сделать мультсериал, в котором почти нет Хи-Мена, — настоящий позор, что бы вы ни говорили.

    qotdcrew:

    Если вы ждали продолжение оригинального «Хи-Мена», то вы его не получите. Это воплощение актуальной повестки, обернутое в потрясающую анимацию. Это сериал про Тилу, ориентированный на женщин.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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