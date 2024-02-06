Фильм «Мастер и Маргарита» уже собрал 1 миллиард рублей

По данным ЕАИС, за 11 дней общие сборы «Мастера и Маргариты» (ранее — просто «Воланд») в российском прокате превысили 1 миллиард рублей.
Однако бюджет картины оценивается в 1,2 миллиарда рублей без учета затрат на маркетинг, так что лента еще не окупила производство.
Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»)
Режиссером выступил Михаил Локшин, который снял «Серебряные коньки». А сценарий написал его коллега Роман Кантор.
Фильм тепло приняли как критики, так и обычные зрители. На сайте «Кинопоиска» у него 8 из 10 баллов — на основе 88 тысяч отзывов.
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Сценарий переплетает историю Мастера с биографией Булгакова, актёры отжигают, а мир фильма сверкает ар-деко и декадансом.
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