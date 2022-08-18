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    Новости

    Фильмы Warner Bros. пропадают из онлайн-кинотеатра «Кинопоиска»

    18 августа 2022
    18.08.2022
    1480
    1 минута на чтение
    Фильмы Warner Bros. пропадают из онлайн-кинотеатра «Кинопоиска»

    Издание «Коммерсантъ» сообщает, что из библиотеки  «Кинопоиска», крупнейшего российского онлайн-кинотеатра, начали пропадать популярные фильмы, в основном те, права на которые принадлежат Warner Bros. Так, недоступны подписчикам стали трилогия «Властелин колец», фильмы «Маска», «Интерстеллар», сериал «Друзья».

    Ранее считалось, что в условиях санкций проблемы могут возникнуть только с новинками ведущих студий, но старые фильмы, договора на которые заключены до начала боевых действий, останутся доступны. Однако, судя по всему, сроки договоров начинают истекать. В пресс-службе «Кинопоиска» на запрос «Коммерсанта» это прокомментировали так:

    Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определённый срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны. Это небольшая часть всего каталога «Кинопоиска», но популярные и любимые пользователями тайтлы, мы ведём переговоры с партнёрами и продолжаем расширять библиотеку.

    В «Кинопоиске» надеются, что договора удастся продлить, и рассчитывают выпустить на сервисе в том числе новый сериал «Дом дракона».

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