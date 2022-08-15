Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»

21 августа состоится премьера «Дома дракона» — первого спин-оффа во вселенной «Игры престолов». «Мир фантастики» уже писал о сюжете сериала, а в этом материале мы расскажем об истории проекта, о трудностях, с которыми столкнулся шоураннер Райан Кондал, и о том, почему Джордж Мартин так верит в Кондала и его проект.

О чём это, если кратко?

Действие «Дома дракона» разворачивается примерно за 170 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — кровопролитная гражданская война между наследниками короля Визериса, которая едва не прикончила династию Таргариенов.

Конфликт получил название Танец драконов, потому что обе стороны использовали драконов — живое, летающее и почти неуязвимое оружие массового поражения. Почти — потому что даже дракона можно убить, если выставить против него другого дракона. Потому-то Танец стал последним на следующие две сотни лет конфликтом с участием летающих ящеров — большая часть чешуйчатой авиации войну не пережила. А с потерей последнего из драконов начался закат династии Таргариенов, ибо, как говорит в трейлере принц Деймон, персонаж Мэтта Смита, «королями нас делают не сны, а драконы».

Однако в первом сезоне мы вряд ли увидим крупные батальные сцены. Нам покажут прелюдию к конфликту, причём, судя по трейлеру, повествование начнётся едва ли не с воцарения Визериса и остановится на самом пороге войны.

У истоков Дома дракона

Джордж Мартин и Райан Кондал познакомились в 2013 году, когда начинающий на тот момент шоураннер приехал в Санта-Фе на съёмки пилота своего нового проекта. Из той задумки так и не вышло полноценного сериала, однако Мартин и Кондал подружились и всякий раз, как писатель прилетал в Лос-Анджелес, встречались за пивом.

На одной такой встрече Мартин предложил Кондалу поработать над спин-оффами. Шоураннер принял предложение за шутку. Они с Мартином и раньше обсуждали возможные ответвления «Игры престолов», но дальше разговоров дело не заходило, а когда в HBO раздавали идеи для спин-оффов, то посвящённый Танцу драконов проект получил в работу сценарист и исполнительный продюсер оригинального сериала Брайан Когман.

Но уже на следующий день после пива с Мартином Кондалу позвонили из HBO. Оказалось, Когман покинул проект и ушёл в Amazon заниматься «Кольцами власти», а канал решил возродить его задумку с нуля и с другим шоураннером. Кондал признаётся, что даже не видел наработок предшественника.

Кстати Изначально Кондал хотел поработать над сериалом о Дунке и Эгге — он считал, что больше всего шансов на успех у проекта, который максимально отличается от «Игры престолов» по масштабам событий. Но Мартин выступил против — он планировал сначала сам дописать оставшиеся повести о приключениях рыцаря.

История «Дома дракона» тесно связана с историей другого спин-оффа «Игры престолов» — отменённого сериала «Долгая ночь» от Джейн Голдман и С. Дж. Кларксон, посвящённого появлению Белых ходоков и Короля Ночи и их противостоянию с первыми Старками. HBO вложил в производство пилота 30 миллионов долларов, но после его просмотра председатель WarnerMedia Боб Гринблатт остался недоволен и качеством получившегося продукта, и чрезмерными тратами. Он прямо сказал программному директору HBO Кейси Блойсу, что «проект попросту не работает». Блойс решил переключиться на «Дом дракона», а Гринблатт посоветовал не тратиться на очередной пилот и сразу заказывать производство целого сезона.

У «Дома дракона», как и у дракона на гербе Таргариенов, три головы. Постановщик ряда самых запоминающихся серий «Игры престолов» Мигель Сапочник здесь повышен до шоураннера и ведает всей производственной частью процесса. Второй шоураннер Райан Кондал сосредоточен на сюжете. Джордж Мартин не принимает непосредственного участия в работе — он не пишет сценариев и не наведывается на съёмочную площадку, но Кондал согласует с ним все элементы сюжета и отступления от авторского текста.

«Дом дракона»: против

«Игра престолов» стала настоящим культурным феноменом. Выхода каждого сезона ждали весь год, обсуждения новых серий не утихали всю следующую неделю, а кадры и цитаты расходились на мемы. Но сериал подошёл к концу в 2019 году, а последние сезоны оказались огромным разочарованием для большинства фанатов.

За три года с момента завершения сериала Джордж Мартин так и не выпустил долгожданную шестую книги саги, и «Игра престолов» вывалилась из общественного внимания. Слишком уж много всего случилось за это время. «Дом дракона» выйдет в совершенно другом мире.

Скептики сомневаются, что спин-оффу по силам преодолеть планку, заданную оригинальным телесериалом. В «Доме дракона» не будет ни одного из полюбившихся зрителям персонажей, к тому же на фоне «Игры престолов» центральный конфликт нового сериала выглядит несколько местечковым. Если в «Игре престолов» мы наблюдали противостояние Старков, Ланнистеров, Тиреллов, Мартеллов, Грейджоев и Таргариенов, то Танец драконов — это гражданская война между двумя ветвями Таргариенов. Пусть даже куда более жестокая и кровавая.

Поскольку «Дом дракона» — приквел, всё происходящее в нём несколько теряет важность. Мы заранее знаем: что бы ни случилось на экране, кто бы из Таргариенов в конечном итоге ни уселся на Железный трон, два столетия спустя Драконы всё равно потеряют корону. Однако читатели саги о судьбе большинства книжных персонажей знали заранее, и всё же Красная свадьба многих застала врасплох.

«Дом дракона»: сложности адаптации

Трудностей Райану Кондалу добавляет и первоисточник. Да, «Дом дракона» основан на ещё одной книге Джорджа Мартина, и в этот раз автор в кои-то веки довёл сюжет до конца и вместил его на страницы «Пламени и крови». Но «Пламя и кровь» не обычный художественный роман. Это достойный представитель жанра «фейк-хистори» — стилизация под исторический трактат, якобы написанный мейстером Гильдейном, жившим 150 лет спустя после описываемых им событий.

Гильдейн вынужден основываться на работах предшественников, часто друг другу противоречащих. В некоторых местах он приводит несколько версий одного и того же события. Представить такой формат на экране невозможно, разве что только как в «Последней дуэли» Ридли Скотта. Кондалу пришлось определять, какая версия событий окажется канонической, и не все его решения соответствовали замыслу Джорджа. Однако в итоге писатель принял видение шоураннера.

«Пламя и кровь» описывает 150 лет династии Таргариенов, и корни Танца драконов уходят в прошлое как минимум на 30 лет. Кондалу пришлось гадать, в какой конкретно момент начать повествование, — и выдержать давление Джорджа Мартина, который хотел, чтобы история началась как можно раньше. В итоге в первом сезоне будет много скачков по хронологии, а обеих центральных героинь сыграют по две актрисы каждую, прямо как в «Короне». Судя по трейлеру, повествование как минимум затронет Великий совет 101 года, а значит, сюжет охватит около 30 лет.

Кстати Из-за особенностей первоисточника Кондалу пришлось перекраивать повествование, переписывать сцены и диалоги. Это одновременно делало работу сложнее и проще — формат первоисточника будто бы развязывал сценаристам руки, позволяя сочинять новые сцены, которые в то же время соответствовали духу книги.

«Дом дракона»: за

Кое-что не позволяет заранее списать «Дом дракона» в провалы. «Пламя и кровь» — это концентрированный Мартин во всей красе. Несмотря на сжатость и сухость повествования, в книге есть все фишки, которые и сделали «Песнь льда и пламени» популярной: яркие, симпатичные и неоднозначные персонажи; лихо закрученные и полные сюрпризов сюжетные линии; масштабные панорамы сражений, способные затмить всё, что показали зрителям Бениофф и Вайсс; трагичные и неожиданные смерти приглянувшихся героев, любовь, секс, инцест и прочие вестеросские радости жизни.

Хотя Мартин выпустил только первую часть обещанного двухтомника о династии Таргариенов, история Танца с драконами закончена и полностью уместилась в первый том. Значит, Кондалу не придётся ничего додумывать и плутать в потёмках, гадая, как же довести сюжет и арки персонажей от начала до конца. А ведь качество оригинального сериала начало существенно падать именно тогда, когда у Бениоффа с Вайссом кончился первоисточник. У Кондала такой проблемы не будет.

Кстати Бениоффа с Вайссом на съёмочной площадке «Дома дракона» не будет. Шоураннеры оригинального сериала не принимают никакого участия в его спин-оффах, всеми вопросами заправляют Мигель Сапочник и Райан Кондал.

HBO явно верит в «Дом дракона» и возлагает на сериал большие надежды. Источники отраслевого журнала Variety сообщают, что на производство десяти серий первого сезона потрачено 200 миллионов долларов — порядка 20 миллионов на эпизод. Для сравнения, стоимость одной серии первого сезона «Игры престолов» оценивалась в 6 миллионов долларов и к восьмому сезону выросла лишь до 15 миллионов. Дополнительные средства пошли на спецэффекты. Джордж Мартин уже пообещал, что зрители увидят целых 17 драконов — против трёх драконов из оригинального сериала. Удастся ли создателям придать каждому летающему ящеру индивидуальности, писатель не сказал.

Джордж Мартин уже посмотрел черновую версию большей части «Дома дракона» и остался доволен сценарием, режиссурой и актёрской игрой. «Это в самом деле моя история, хотя без изменений и не обошлось, — подытоживает писатель, — в чём-то Райан и его команда её даже улучшили. Знаю, говорить так — ересь, но я — автор, мне можно».

Почему Джордж Мартин верит в Райана Кондала

Джордж Мартин вообще очень высокого мнения о Райане Кондале и регулярно хвалит молодого шоураннера. Писатель не перестаёт подчёркивать, что Кондал — фанат книг, впервые познакомившийся с «Игрой престолов» ещё 20 лет назад. «Я горжусь тем, что у нас получается, — вторит ему Кондал. — Я стараюсь писать так, чтобы все фанаты с двадцатилетним стажем, вроде меня, были счастливы».

Я сразу пообещал Джорджу, что сделаю настолько точную адаптацию, насколько смогу с учётом необходимых изменений и доработок — визуальная подача материала отличается от книжной хроники. Я общался с Джорджем, показывал ему свои наброски пилотной серии и все черновики и старался, насколько это возможно, держать его в курсе. Мне было важно, чтобы он одобрял мою работу, а если мы в чём-то расходились, то я искал приемлемый для обоих компромисс. Райан Кондал, шоураннер

Последнее, на самом деле, немного пугает и заставляет задуматься: а будут ли счастливы обычные зрители без 20-летнего стажа, которые уже и события «Игры престолов» подзабыли?

Впрочем, Мартина можно понять. Появившись вместе с Кондалом на подкасте Идриса Эльбы и его жены Сабрины, Джордж, не называя имён, негативно высказался о шоураннерах одного из других спин-оффов, которые как раз не были фанатами первоисточника. Интересно, о ком это он?

[Когда я пригласил Райана], в HBO занимались созданием ещё четырёх сериалов-приквелов. Над ними работали отличные сценаристы с большим опытом в кино и на телевидении, но они не ориентировались в моём мире. Конечно, как автор первоисточника, я не слишком объективен, но это грустно, когда сценарист берётся за адаптацию, не разбираясь в материале, а иногда будучи совершенно не в восторге от первоисточника. Знаете, в Голливуде есть специальная фраза на такой случай: «У меня есть своё видение, и я сделаю это шоу моим и тому подобное и так далее». Не говоря даже о моих работах, я как простой зритель, если включаю «Великого Гэтсби», то хочу увидеть Фицджеральда, а не чьё-то ещё видение. Поэтому для меня очень важно, что Райан не просто читал мои книги, но и разбирается в жанре и просто любит фэнтези. Джордж Мартин

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«Дом дракона» стартует через неделю. Спин-оффу придётся нелегко: ему предстоит не только выдержать сравнение с оригиналом, но и конкурировать с «Кольцами власти» — проектом по ещё более популярному Средиземью. Зато нас этой осенью ждёт противостояние двух крупных фэнтези-сериалов, а там не за горами и второй сезон «Колеса времени», третий сезон «Ведьмака» и много чего ещё. И пусть не все сериалы оправдывают ожиданий фанатов, изобилие всегда лучше, чем отсутствие выбора.