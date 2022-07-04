Фото: съёмки второго сезона «Локи»

Папарацци смогли запечатлеть исполнителей главных ролей во втором сезоне сериала «Локи»: собственно, Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона. Кажется, персонажи посещают какой-то светский приём. Возможно, снова в другой эпохе.

И даже собрали в видео для ТикТока!

Ранее СМИ писали, что Marvel взяла Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда в качестве режиссеров второго сезона «Локи». Вместе они приложили руку к грядущему «Лунному рыцарю», «Архиву 81» и «Сумеречной зоне». На этот раз Эрик Мартин, ответственный за четвертую и шестую серию в первом сезоне, напишет все шесть эпизодов.

Даты выхода второго сезона пока нет.